3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu - Son Dakika

3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu

11.10.2020 09:22

- 3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu Şehrin ortasında 120 metre uzunluğunda kabak filizi yetiştirdi Bu kabak uzunluğu ile Guinness rekorlar kitabına aday Geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir merkeze yerleşen Sağlam Ailesi, evinin bahçesine ektiği kabağın şaşkınlığını yaşıyor.

- 3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu

Şehrin ortasında 120 metre uzunluğunda kabak filizi yetiştirdi

Bu kabak uzunluğu ile Guinness rekorlar kitabına aday

BALIKESİR - Geçirdiği trafik kazası sonrası Balıkesir merkeze yerleşen Sağlam Ailesi, evinin bahçesine ektiği kabağın şaşkınlığını yaşıyor. Sağlam Ailesi'nin 3 ay önce ektiği kabak filizinin boyu 120 metreyi aşarak evleri sardı.

Geçirdiği ağır trafik kazası sonrası Balıkesir'e yerleşen Şerafettin Sağlam evinin bahçesinde yetiştirdiği ve evinin balkonu ile demir parmaklıklarda büyüyen ve gün geçtikçe gelişen kabak filizlerini iple bağladı. Sokakta bulanan evlere çivi ve ip ile bağladığı kabak filizleri 120 metreye kadar büyüdü. Sağlam, kabağın tohumlarını Hollanda'dan getirttiği ve bu kabaktan aldığı tohumları geliştireceğini belirterek, isteyen vatandaşlara bu kabak tohumlarını verebileceğinin söyledi. Şu anda evinde ve sokakta gelişen kabak filizin uzunluğunun dünyada ve Türkiye'de olmadığını iddia eden Sağlam, bu kabak filizinin uzunluk olarak Guinness Rekorlar Kitabına girebileceğini iddia etti. Şerafettin Sağlam, bahçesinde geliştikçe büyüyen kabak filizlerinde 0rtalama 4 ile 5 kilogram büyüklüğünde 10-15 adet arası kabak yetiştirdi. Şimdiye kadar yetiştirdiği kabakları mahallede bulunan komşularına ücretsiz olarak dağıtan Şerafettin Sağlam ve eşi Hüsniye Sağlam şuanda filizlerin üzerinde bulunan tüm kabakları Büyükşehir Belediyesinin işletmesinde bulunan Yaşlılar Huzurevine vereceğini belirterek, "Ben Altıeylül ilçesi Bağalan köyü muhtarı iken Balıkesir'e resmi dairelerde olan işlemler için gelirken trafik kazası geçirdim. Kaza sonrası yürüyemez hale düştüm ve 5- 6 ay yatakta kaldım ve bu süre içinde 5 ameliyat geçirdim. Bende bu süre zarfında ne yapabilirim. Yeşillikten nasıl faydalanabilirim düşündüm. Kahvehaneden nasıl uzaklaşabilirim diye kendi kendime yorum yaptım. Hollanda'dan kabak tohumu getirttim ve bahçeme tohumları ektim. Balıkesir'e bu kabak tohumunu yaymak istiyorum. Şuanda mevsimi ve zamanı gelmediği halde 53 KG. kabak mahsulü aldım. Bu kabak dünyada ilk ve tek. Bu kabak uygun yetişme ortamında 150- 200 metre uzayabiliyor. İddia ediyorum ki bu uzunlukta ve verimli olan başka bir kabak türü yoktur" dedi.

Burada yetişen kabakları Yaşlılar Huzurevine vereceğiz

Şerafettin Sağlam'ın eşi Hüsniye hanımda köyde yaşarken sebze meyve yetiştirildiklerini belirterek, "Benim eşim Bağalan köyü muhtarı iken köyde de tarla bahçe işleri yapıyorduk. Kocam trafik kazası geçirdi 5 -6 ay yatalak kaldı. Kaza sonrası Balıkesir merkeze taşındık. Kocam meşgul olsun diye evimizin bahçesini yeşillendirdik. Bu kabaklarda çok güzel gelişti. Yetişen kabakların çoğunu konu komşuya dağıttık. Bu kabak filizinin üzerinde bulunan yaklaşık 10-15 arası kabağı Balıkesir Büyükşehir Belediyesine ait Yaşlılar Huzurevine hediye edeceğiz. Bu kabaklardan kabak tatlısı yapsınlar ve yaşlılara afiyetle yedirsinler" şeklinde konuştu.

3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu
3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu

Trafik Kazaları, Balıkesir, Hollanda, Türkiye, Yaşam, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Yaşam 3 ay önce ektiği kabağın boyu 120 metreyi buldu - Son Dakika

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