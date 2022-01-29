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3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş - Son Dakika

3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş

29.01.2022 10:16
3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş

3 aylık evli Şevval Abanoz Ankara'nın Polatlı ilçesinde kullanılmayan eski bir hastane binasında ölü bulundu. 26 yaşındaki Abanoz'un binanın 3. katından düştüğü ve uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti.

Dün gece saat 22.30 sıralarında Şehitlik Mahallesinde iddiaya göre Şevval Abanoz henüz sebebi bilinmeyen bir nedenle oturduğu eve yakın olan eski hastanenin 3. katından düştü.

DONARAK CAN VERMİŞ

Düşme sonucu ağır yaralanan Abanoz, burada uzun süre yaralı kaldığı için donarak hayatını kaybetti. 3 ay önce evlendiği öğrenilen genç kadının kesin ölüm sebebinin yapılan otopsiden sonra ortaya çıkacağı bildirildi.

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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ay önce evlenen Şevval'in cesedi metruk binada bulundu! 3. kattan düşmüş, yaralı halde donarak can vermiş - Son Dakika
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