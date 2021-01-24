3 ay önce inşa edilen ağıl, yangında küle döndü - Son Dakika

3 ay önce inşa edilen ağıl, yangında küle döndü

3 ay önce inşa edilen ağıl, yangında küle döndü
Son Güncelleme: 24.01.2021 23:33

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda bulunan ve bir kısmı tente ile kapatılan ağılda çıkan yangın, lodosun etkisiyle hızla yayıldı.

BURSA'nın İnegöl ilçesinde ormanlık alanda bulunan ve bir kısmı tente ile kapatılan ağılda çıkan yangın, lodosun etkisiyle hızla yayıldı. İtfaiyenin müdahalesiyle güçlükle söndürülen yangında ağıl kullanılamaz hale geldi.

İnegöl ilçesi, kırsal Maden Mahallesi'ndeki ormanlık alanında 3 ay önce inşa edilen küçükbaş hayvan ağılında saat 21.00 sıralarında yangın çıktı. 200 metrekare genişliğinde ve büyük bölümünün üzeri tente ile kapatılan ağıldaki yangın lodosun da etkisiyle hızla yayıldı. İçerisinde henüz hayvan bulunmayan ağıl yangınını fark eden mahalle sakinleri durumu itfaiye ve Jandarma ekiplerine bildirdi. İhbar izerine 4 araç ile hareket eden 10 itfaiye eri, ormanlık alandaki engebeli arazi nedeniyle güçlükle olay yerine ulaştı. Alevlere müdahale eden ekipler, yangını 1 saatte söndürdü.Bu arada yangın üzerine bölgede oturan olay yerine gelerek, söndürme çalışmalarını meraklı gözlerle izledi. Yangın sonucu ağıl kullanılamaz hale geldi. Yangının çıkış nedeni araştırılıyor.


Kaynak: DHA

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Son Dakika Güncel 3 ay önce inşa edilen ağıl, yangında küle döndü - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ay önce inşa edilen ağıl, yangında küle döndü - Son Dakika
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