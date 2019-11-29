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3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)
6 saat önce
TUTUKLANDIKonya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Haber Yayın Tarihi: 29.11.2019 04:59 Kaynak: DHA
TUTUKLANDI
Konya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğurlu, Durmaz'ı 3 ay önce de tabancayla yaralaması nedeniyle 65 gün tutuklu kalıp, 20 gün önce de tahliye olmuştu.
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