3 ay önce tabancayla yaraladığı ortağını bu kez 9 yerinden vurdu (2)

TUTUKLANDI

Konya'da, oto galerici eski ortağı Mehmet Durmaz'ı tabancayla 9 yerinden vurarak ağır yaralayan İlker Tuğrul Uğurlu, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. Uğurlu, Durmaz'ı 3 ay önce de tabancayla yaralaması nedeniyle 65 gün tutuklu kalıp, 20 gün önce de tahliye olmuştu.