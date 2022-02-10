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3 ay önce yapılan yol çöktü - Son Dakika

3 ay önce yapılan yol çöktü

10.02.2022 15:11
3 ay önce yapılan yol çöktü

3 ay önce yapılan yol çöktüANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, tamamen çöktü.

3 ay önce yapılan yol çöktü

ANKARA'nın Gölbaşı ilçesinde 3 ay önce yapılan ve yakın zamanda ufak çaplı çökmeler nedeniyle ulaşıma kapatılan yol, tamamen çöktü.

Seğmenler Mahallesi mevkisinde 3 ay önce yapılan asfalt yolun, Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi ile Zubeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nin arka tarafındaki bölümünde aşırı yağışların ardından çökmeler oldu. Bunun üzerine yol, 10 gün önce araç ve yaya trafiğine kapatıldı. Önceki gün ise aynı bölgede yol, tamamen çöktü. Yolun ulaşıma önceden kapatılmasıyla olası facia önlendi. Belediye ekipleri, çöken bölgeyi kapatarak önlem aldı.

Görüntü dökümü:

Olay yerinden görüntüÇöken yoldan görüntüHastane ve okuldan görüntüMahalle sakini ile röp.

Genel detay

Haber-Kamera: Fatih POYRAZ/ANKARA, -


3 ay önce yapılan yol çöktü
3 ay önce yapılan yol çöktü
3 ay önce yapılan yol çöktü
3 ay önce yapılan yol çöktü
3 ay önce yapılan yol çöktü
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Devlet Hastanesi, Anadolu Lisesi, Şehit, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ay önce yapılan yol çöktü - Son Dakika


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