3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı - Son Dakika

3 ay sonra camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu.

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın, maske ve mesafe kurallarına uyularak camiler tüm vakitlere açılacak açıklamasının ardından, İstanbul'daki cemaat sabah namazında camilere kavuştu. 3 ay sonra sabah namazında camiye kavuşan vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı.

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Diyanet İşleri Başkanı Prof. Dr. Ali Erbaş, dün gece saatlerinde sosyal medya hesabından cemaatin maske ve mesafe kuralına uyarak tüm vakitlerde camilerde namaz kılabileceğini açıkladı. Açıklamanın ardından görevliler tarafından İstanbul'daki camiler, sabah namazı için korona virüs (Covid-19) tedbirleri çerçevesinde hazır hale getirildi.

Evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdiler

Camilerin tüm vakitlerde serbest olduğunu duyan vatandaşlar, sabah ezanında Eyüp Sultan Camisi'ne akın etti. Vatandaşlar, maskeli ve mesafe kurallarına uyarak

evlerinden getirdikleri seccadeyle camiye girdi.

Vatandaşlar namaz öncesi duygu dolu anlar yaşadı

Namaz önce Kur'an-ı Kerim okunurken, haşir sırasında bazı vatandaşlar duygu dolu anlar yaşadı, 3 ay sonra camide sabah namazını kılmanın sevinciyle gözyaşı döktü.

Okunan Kuran-ı Kerimin ardından erkekler ve kadınlar kendilerine ait bölümlerde sosyal mesafeli olarak saf tutup, sabah namazını kıldı.

Tedbirler kapsamında şadırvanlar ve tuvaletlerin kapalı olduğu görüldü. Namazın bitmesinin ardından vatandaşlar, Eyüp Sultan Türbesi'nin dışında dua etti.

Çok heyecanlı olduğunu söyleyen cami cemaatinden Mehmet Emin Türen, "Çok heyecanlıyız, Allah'a hamdolsun Rabbim bu günleri gösterdi bizlere. Camiden uzaklaşmıştık, camimize kavuştuk elhamdülillah, namazımıza kavuştuk" dedi.

Çok mutlu olduklarını anlatan Muhammet Zahit Keleş, "Hasret kalmıştık, kardeşimle beraber geldik. O da üniversite sınavına hazırlanıyor, dua ettik. Birlikte sabah namazını kıldık. Çok mutluyuz, inşallah tekrar yan yana saf tutarız" diye konuştu. - İSTANBUL

Ali Erbaş, İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.06.2020 06:16 Kaynak: İHA

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