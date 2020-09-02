3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak - Son Dakika

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 3 bacaklı olarak doğan buzağıya, İzmir'deki bir hayvan barınağı sahip çıktı. Buzağı, protez bacak takılması için İzmir'e gönderildi.

Örtülü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hacı Demir'e ait inek, 2 hafta önce 3 bacaklı bir buzağı doğurdu. Sol, ön ayağı olmayan buzağı, görenleri şaşırttı. Olayı duyan çok sayıda kişinin görmeye geldiği 3 bacaklı buzağının sahibi Demir, "İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Buzağımızın 3 bacaklı doğması bizi şaşırttı. Ailece buzağıyı çok sevdik ve özel ilgi gösteriyoruz. Buzağımıza ilerleyen süreçte protez taktırmak istiyorum" dedi. Demir'in bu talebine İzmir'den cevap geldi. Türkiye'deki ilk ve tek çiftlik hayvanı koruma barınağı olan 'Angels Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, buzağı ve annesini sahiplendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim tarafından kulak küpeleri takılan 3 ayaklı buzağı, annesiyle birlikte İzmir'e yolcu edilirken, Hacı Demir ve çocukları duygulu anlar yaşadı.

'ANNESİNDEN AYIRMAYA GÖNLÜMÜZ EL VERMEDİ'3 ayaklı buzağıyı, annesinden ayırmaya gönlü elvermediği için annesiyle birlikte İzmir'e yolcu ettiklerini söyleyen Hacı Demir, "Özel bir çiftliğe gidiyor. Protez bacak takılacak, iyi bakacaklarına inanıyorum. Alışmıştık, evimizin neşesi haline gelmiş, mahallemizin maskotu olmuştu. Gidişine üzülüyorum ama gittiği yerde iyi bakılacağı ve protez bacak takılacağı için ise seviniyorum, yavruyu annesinden ayırmaya gönlüm razı olmadığı için annesiyle birlikte gönderiyorum" dedi.'BUZAĞIMIZA PROTEZ BACAK TAKTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Barınak sahibi Sibel Çakır ise "7 yıldır İzmir'de çiftlik hayvanları koruma barınağımızda, engelli hayvanların da yaşama hakkı olduğu anlayışıyla barınağımızda bakımlarını üstleniyoruz. Barınağımızda şu an 2 tane var. Haberlerde görüp, dikkatimi çeken 3 ayaklı buzağıyı ve annesini alarak barınağımıza getiriyoruz. Bundan sonraki yaşamını, burada annesiyle birlikte sürdürürken, buzağımıza protez bacak taktırmayı planlıyoruz" dedi.