3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak - Son Dakika

3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 3 bacaklı olarak doğan buzağıya, İzmir'deki bir hayvan barınağı sahip çıktı.

3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak, System.String[]

GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde 3 bacaklı olarak doğan buzağıya, İzmir'deki bir hayvan barınağı sahip çıktı. Buzağı, protez bacak takılması için İzmir'e gönderildi.

Örtülü Mahallesi'nde çiftçilik yapan Hacı Demir'e ait inek, 2 hafta önce 3 bacaklı bir buzağı doğurdu. Sol, ön ayağı olmayan buzağı, görenleri şaşırttı. Olayı duyan çok sayıda kişinin görmeye geldiği 3 bacaklı buzağının sahibi Demir, "İlk defa böyle bir durum ile karşılaştım. Buzağımızın 3 bacaklı doğması bizi şaşırttı. Ailece buzağıyı çok sevdik ve özel ilgi gösteriyoruz. Buzağımıza ilerleyen süreçte protez taktırmak istiyorum" dedi. Demir'in bu talebine İzmir'den cevap geldi. Türkiye'deki ilk ve tek çiftlik hayvanı koruma barınağı olan 'Angels Farm Sanctuary'nin sahibi Sibel Çakır, buzağı ve annesini sahiplendi. İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü'nde veteriner hekim tarafından kulak küpeleri takılan 3 ayaklı buzağı, annesiyle birlikte İzmir'e yolcu edilirken, Hacı Demir ve çocukları duygulu anlar yaşadı.

'ANNESİNDEN AYIRMAYA GÖNLÜMÜZ EL VERMEDİ'3 ayaklı buzağıyı, annesinden ayırmaya gönlü elvermediği için annesiyle birlikte İzmir'e yolcu ettiklerini söyleyen Hacı Demir, "Özel bir çiftliğe gidiyor. Protez bacak takılacak, iyi bakacaklarına inanıyorum. Alışmıştık, evimizin neşesi haline gelmiş, mahallemizin maskotu olmuştu. Gidişine üzülüyorum ama gittiği yerde iyi bakılacağı ve protez bacak takılacağı için ise seviniyorum, yavruyu annesinden ayırmaya gönlüm razı olmadığı için annesiyle birlikte gönderiyorum" dedi.'BUZAĞIMIZA PROTEZ BACAK TAKTIRMAYI PLANLIYORUZ'

Barınak sahibi Sibel Çakır ise "7 yıldır İzmir'de çiftlik hayvanları koruma barınağımızda, engelli hayvanların da yaşama hakkı olduğu anlayışıyla barınağımızda bakımlarını üstleniyoruz. Barınağımızda şu an 2 tane var. Haberlerde görüp, dikkatimi çeken 3 ayaklı buzağıyı ve annesini alarak barınağımıza getiriyoruz. Bundan sonraki yaşamını, burada annesiyle birlikte sürdürürken, buzağımıza protez bacak taktırmayı planlıyoruz" dedi.


İslahiye, İzmir, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 02.09.2020 14:51 - Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Bakan Koca: Türkiye'de vaka sayısının en fazla olduğu il Ankara, İstanbul'un iki katı Son Dakika: Türkiye'de 2 Eylül günü koronavirüs nedeniyle 45 kişi hayatını kaybetti, 1596 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Bakan Koca, koronavirüs salgınında yüksek riskli 7 ilimizi paylaştı Son Dakika: Fahrettin Koca, korona nedeniyle hayatını kaybeden sağlık çalışanı sayısını sesi titreyerek açıkladı Mert Hakan Yandaş ve Emre Kılınç, Macaristan karşısında sahada olacak İngiliz ilaç devi AstraZeneca'nın koronavirüs aşısı 2020 sonuna kadar hazır olabilir Cenazeye katılanlara uzun namlulu silahlarla saldıran şahıslar, 6 kişiyi öldürüp 15 kişiyi de yaraladı Evinde karantinada bulunan 75 yaşındaki kadın, banyoda ölü bulundu Fenerbahçe, Tolgay Arslan ile yollarını ayırıyor Galatasaray, eski Fenerbahçeli Josef de Souza'nın peşine düştü 5 aylık hamile olduğunu açıklayan Meryem Uzerli, bebeğinin babasını gizledi İran'da rejim karşıtı gösterilere katılan güreşçi Navid Afkari'ye idam cezası verildi Ünlü şarkıcı Lara'nın evinde çıkan yangında eşyaları küle döndü Adliye önünde silahlı kavga; 1 ölü, 1 yaralı Fenerbahçe'yle davalık olan Max Kruse'nin Union Berlin'de lisansı çıktı
Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım Aycan Yanaç'tan Survivor itirafı: Bir ara adadan kaçmaya çalıştım         
14:11
16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü 16 yaşındaki genç, eli kız arkadaşına dokunan yolcuyu tabanca kabzasıyla döverek öldürdü         
13:54
Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Paylaştığı video ile Atatürk'e hakaretler eden şahıs, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
13:51
İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak İmparator Tatlıses ekranlara dönüyor! İbo Show, Star TV'de yayınlanacak         
13:47
Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı Beyoğlu'nda milyonluk lüks aracıyla karpuz sattı, gazetecileri görünce kaçtı         
13:06
Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı Küçük yaşta kıza cinsel istismarda bulunan şahıs tutuklandı         
12:48
Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı Araç muayene istasyonlarında kredi kartıyla ödeme yapılabilmesi için çalışma başlatıldı         
12:25
Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor Korona semptomlarında kan grubu belirleyici rol oynuyor: A grubu ağır, 0 grubu hafif atlatıyor         
12:09
Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı Kurtlar Vadisi'nin 'Tombalacı'sı Haldun Boysan, son yolculuğuna uğurlandı         
11:34
Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti Evden kepçeyle çıkarılabilen cansız beden sonrası, mahalleli temizliğe girişti         
11:33
'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi 'Festivale gidiyorum' dedi, 8 yıldır dönmedi         
11:17
Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı Kaan Tangöze, kızını ön koltuğa oturtarak trafik kuralını hiçe saydı         
11:13
Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor Şanlıurfalı vatandaş, yıllardır geçimini litresi 10 milyon dolar olan akrep sıvısını üreterek sağlıyor         
11:08
Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı Bursa'nın kırsal Yazıbaşı mahallesi bu yıl çörek otundan 1,5 milyon lira kazandı         
10:59
Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı Türkiye'de ilk, dünyada 3'üncü kez uygulandı! Şikayetleri son bulan kadın 1 günde ayağa kalktı         
10:16
Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti Erkek arkadaşından ayrılmak isteyince cep telefonundan izlendiğini fark etti         
10:16
Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti Eski sevgilisi, birlikte oldukları görüntülerle 18 yaşındaki genç kıza şantaj yapıp tecavüz etti         
09:51
Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti Messi, Manchester City'nin 700 milyon euroluk teklifini kabul etti         
09:50
Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü Bahçesindeki çeşmeden su içmek isteyen küçük çocuğu sopayla dövdü         
09:47
Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı Oyuncu Salma Hayek, 54. yaşını mayolu pozuyla kutladı         
09:34
Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı Dere yatağında ölü bulunmuştu! Minik Merve'nin midesinden çamur çıktı         
09:30
Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi Katar kraliyet ailesi, Bodrum'daki lüks tatiline 180 personel ve 500 valizle geldi         
09:08
Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var Sağanak yağış geliyor! Listede 6 il var         
08:55
Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı Aileler engel olunca kendisinden 10 yaş büyük yürüme engelli sevdiği kızı kaçırdı         
08:49
Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu Canlı yayını kapattığını zanneden Biran Damla Yılmaz'ın surat ifadesi olay oldu         
08:28
Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı Kilo alıp saçlarını uzatan Çağatay Ulusoy, yeni imajıyla ağızları açık bıraktı         
07:57
Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti Pulluğunu açık unutan çiftçi, 200 metre boyunca yolu sürüp gitti         
07:48
Evin penceresinden kuryenin gasp edildiğini gören polis, müdahale ederken bıçaklandı Evin penceresinden kuryenin gasp edildiğini gören polis, müdahale ederken bıçaklandı         
05:36
Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı Doğum masrafını ödeyemeyen çift bebeklerini hastaneye sattı         
23:50
Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu Eşi ve eşinin eski sevgilisiyle birlikte tatile çıkan Can Bonomo ilk kez konuştu         
23:46
Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü Kadın yolcu, iniş yapan uçağın kanadında yürüdü         
19:20
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 2.09.2020 21:24:28. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ayaklı doğan buzağıya İzmir'de protez bacak takılacak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei