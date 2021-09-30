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3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti - Son Dakika

3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti

30.09.2021 10:09
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti, System.String[]

PANDEMİ nedeniyle 16 ay aradan sonra yeniden seferleri başlayan Doğu Ekspresi ile son 3 ayda 10 bin 935 kişi, seyahat etti.

PANDEMİ nedeniyle 16 ay aradan sonra yeniden seferleri başlayan Doğu Ekspresi ile son 3 ayda 10 bin 935 kişi, seyahat etti.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) Taşımacılık A.Ş.'nin en uzun rotalarından biri olan Ankara- Kars seferini yapan Doğu Ekspresi ile seyahat, pandemi nedeniyle 28 Mart 2020'de durdurulmasının ardından 12 Temmuz 2021'de yeniden başladı. Türkiye'nin dört bir yanından gelerek, Ankara'da buluşanlar, Doğu Ekspresi ile Kars'a geliyor. Pandemi tedbirleriyle Kars Tren Garı'na gelen yolcular, HES kodu ve güvenlik kontrolü sonrası masalsı yolculuk için biletlerini alıyor.

Ankara- Kırıkkale- Kayseri- Sivas- Erzincan- Erzurum ve Kars ana hattında sefer yapan ve 1310 kilometrelik yolu 24,5 saatte tamamlayan Doğu Ekspresi, her gün saat 18.00'de Ankara'dan, saat 08.00'de ise Kars'tan hareket ediyor. Tren yolculuğunu nostaljiye dönüştüren Doğu Ekspresi'ne hem rahatlığı hem de manzaraları dolayısıyla büyük ilgi gösteriliyor. Doğu Ekspresi ile Ankara'dan Kars'a temmuzda 1650, ağustosta 2 bin 200 ve eylülde 1454 yolcu olmak üzere toplam 5 bin 304 kişi masalsı yolculuk yaparken, Kars'tan Ankara'ya temmuzda 1846, ağustosta 2 bin 411 ve eylülde 1374 yolcu olmak üzere toplam 5 bin 631 kişi gitti.

Kars Oteller ve Lokantalar Derneği (KARSOD) Turizm Birliği Başkanı Halit Özer, "Bilindiği üzere pandemi nedeniyle Doğu Ekspresi seferlerine ara verdi. Uzun bir aradan sonra hasret sona erdi. Özlemini duyan insanlar Doğu Ekspresi'ne tekrar ilgi gösteriyor. Doğu Ekspresi hayata geçti, devam etti. Kars ve bölge turizmine katkısı olan bu uzunca tren yolculuğu her geçen gün rotasını bir tık daha yukarıya çıkarıyor" diye konuştu


3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti
3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti

Doğu Ekspresi, Pandemi, Ankara, Kars, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 ayda 10 bin 935 kişi, Doğu Ekspresi ile masalsı yolculuk etti - Son Dakika
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