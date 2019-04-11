3 Ayda 48'i Ölümle Sonuçlanan 60 Saldırı Londralıları İsyan Ettirdi

İNGİLTERE'de sadece 2019'un ilk üç ayı içerisinde 48'i ölümle sonuçlanan 60'ın üzerinde kişinin bıçaklanması, Türkiye kökenli toplumun yoğun yaşadığı Edmonton'da 4 gün içerisinde aralarında iki Türk'ün de yer aldığı 5 kişinin bıçakla yaralandığı olaylar, bölgede yaşayanları isyan ettirdi.

İNGİLTERE'de sadece 2019'un ilk üç ayı içerisinde 48'i ölümle sonuçlanan 60'ın üzerinde kişinin bıçaklanması, Türkiye kökenli toplumun yoğun yaşadığı Edmonton'da 4 gün içerisinde aralarında iki Türk'ün de yer aldığı 5 kişinin bıçakla yaralandığı olaylar, bölgede yaşayanları isyan ettirdi. Londra'da faaliyet gösteren Britanya Demokratik Güç Birliği (DGB) tarafından Edmonton Angel'dan başlatılan protesto yürüyüşü Edmonton Polis İstasyonu yakınında son buldu. Çeteleşme ve bıçaklama olaylarına karşı hükümeti acil görev davet eden göstericiler polis bütçesinden yapılan kesintileri de protesto etti.



FELÇ KALAN KIZI İÇİN GÖSTERİYE KATILDI



Ankara Anlaşması kapsamında geldiği Londra'da Edmonton'da düzenlenen ilk bıçaklı saldırıda yaralanan ve felç kalan Ayfer Bektaş'ın babası Hüseyin Pehlivan'ın da katıldığı gösteriye Enfield Belediye Lideri Nesil Çalışkan, Belediye Başkanı Saray Karakuş, Belediye Meclis Üyeleri Bernadette Lappage, George Savva, Hüseyin Işık Akpınar, Tolga Aramaz, Engin Erbil, Sinan Boztaş, ve Edmonton İşçi Partisi Lideri Skevos Loizo, BAF Başkanı İsrafil Erbil ve Şadiye Arslan da destek verdi.

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