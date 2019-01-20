3 Ayda Türkçe Öğrendiler

3 ayda Türkçe öğrendiler Yabancı öğrencilerin Türkçe sevinci TÖMER öğrencilerinden kısa sürede büyük başarı TÖMER Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr.

3 ayda Türkçe öğrendiler

Yabancı öğrencilerin Türkçe sevinci

TÖMER öğrencilerinden kısa sürede büyük başarı

TÖMER Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ersin Karademir:

"Eylül ayında bize geldiklerinde 'Merhaba' bile diyemeyen öğrencilerdi"



ESKİŞEHİR - Yurt Dışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı burslusu olarak ülkelerinden üniversite eğitimi için Türkiye'ye gelen yabancı öğrenciler, 3 ay gibi kısa bir sürede Türkçe öğrenerek büyük bir aşama kaydetti.

Eskişehir'de okuyan ve Türkiye'deki ilk senelerinde Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Türkçe ve Yabancı Dil Uygulama ve Araştırma Merkezinde zorunlu Türkçe eğitimi alan yabancı öğrenciler, kısa sürede Türkçe konuşmaya başladı. Eylül ayında TÖMER'e yazılan, Ekim ayında ise dersleri başlayan öğrenciler, dışarıda rahatlıkla problemlerini anlatabiliyor, okulda ise birbirleriyle Türkçe sohbet ediyor. Öğrenciler, bu kadar kısa süre içerisinde gerçekleştirilen bu başarıdan dolayı öğretmenlerine ve ESOGÜ TÖMER yönetimine teşekkür etti.



"Öğrenciler 3 ayda gayet iyi bir seviyeye geldiler"

TÖMER'de eğitim alan öğrencilerin çoğunluğunun şimdiye kadar hayatlarında hiç Türkçe konuşmadığını vurgulayan TÖMER Müdür Yardımcısı Yard. Doç. Dr. Ersin Karademir, "Eylül ayında bize geldiklerinde 'Merhaba' bile diyemeyen öğrencilerdi. Fakat 3 aylık süreçte, burada aldıkları eğitimle günlük hayatta birçok işlerini yürütebilecek bir Türkçe'ye sahip oldular. Yeri geliyor bizimle sohbet edebiliyorlar yeri geliyor markette alışveriş yapabiliyorlar. Herhangi bir problem ile karşılaştıklarında buna çözüm üretebilecek kadar Türkçeye sahipler. Biz Türkçe'yi sadece Türkçe ve dil bilgisi olarak öğretmek yerine Türk kültürünü, Türkiye'nin yapısını ve Türk insanının misafirperverliğini de öğretmeye çalışıyoruz. Uzman bir ekibimiz var. Bunun dışında öğrencilerimizin Türkçe'yi daha iyi öğrenebilmesi için kulüp çalışmalarımız var. Onları kulüp çalışmaları ile de destekliyoruz. Ödevlerle, aralıklı olarak yaptığımız sınavlarla faaliyetlerimizi yürütüyoruz. Yakın zamanda birkaç şehir içi ve şehir dışı gezi yaparak onlara Türk kültürünü öğretmeye de çabaladık. Bu yüzden öğrenciler 3 ayda gayet iyi bir seviyeye geldiler. Biz burada Türkçe'yi biraz daha yaşayarak öğretmeye çalışıyoruz aslında" şeklinde konuştu.



"3 ay içinde insanların konuşmalarını anlamaya başladım"

TÖMER'de eğitim gören Iraklı Muhammad Nayaz ise kısa bir süre öncesine kadar sokakta insanlarla konuşamadığını dile getirerek, "TÖMER'e Eylül ayında başladım. O zamanlar Türkçe bilmiyordum. Sokaklarda insanlarla konuşamıyordum. Ne konuştuklarını anlamıyordum. 3 ay içinde, hocalarım sayesinde insanların konuşmalarını anlamaya başladım. Alışveriş gibi konularda işlerim kolaylaşmaya başladı. Buradaki öğretmenlerimiz konuları çok iyi anlatıyorlar. TÖMER'de kulüpler de var" ifadelerini kullandı.

Türkiye'deki ilk senesinde Türkçe eğitim alan Ruandalı Eddy Ngabo Shami ise Türkçe'nin zor bir dil olmadığını belirterek, şunları kaydetti:

"Türkçe zor değil. Sadece 3 aydan beri Türkçe öğreniyorum. Ama şu an konuşabilirim. Çok zor değil. Türkçe öğrenmek için film izliyorum. Arkadaşlarla sohbet ediyoruz. Ders çalışıyorum ve kitap okuyorum."

Son Dakika » Güncel » Haber Haber Yayın Tarihi : Kaynak: İHA

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