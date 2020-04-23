3 ayda üçüncü kez soyuldu - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 ayda üçüncü kez soyuldu - Son Dakika

3 ayda üçüncü kez soyuldu

6 saat önce

Bursa'da daha önce 2 kez sadaka kutusu çalınan fırından bu defa kasadaki paralar ve cep telefonu çalındı.

3 ayda üçüncü kez soyuldu, System.String[]

Bursa'da daha önce 2 kez sadaka kutusu çalınan fırından bu defa kasadaki paralar ve cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı 3 farklı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.


Olay, çarşamba günü gece 01.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınının önüne gelen 2 şüpheli, etrafı kolaçan etti. Fırının sakin olduğunu gören şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri fırına girdi. Fırında çalışanların un yoğurmasından faydalanan hırsız, kasadaki paraları ve işletme sahibi Fatih Gürbüz'e ait olan cep telefonunu alarak fırından kaçtı. Tezgaha geldikten sonra cep telefonunu bulamayan Gürbüz, güvenlik kameralarını incelediğinde, fırına hırsız girdiğini anlayarak, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.


3 ayda üçüncü kez soyuldu


Bu kez cep telefonu ve paraların çalındığı fırında 3 ayda üçüncü hırsızlık meydana geldi. Daha önce peş peşe 2 farklı sadaka kutusu çalınan fırından bu defa hırsızlar işletme sahibinin cep telefonunu ve kasada bulunan paraları çaldı. Fatih Gürbüz, "Daha önce de iki defa hırsızlık olmuştu, bu üçüncüsü. Telefonla birlikte yüklü bir miktarda paramı çaldılar" dedi.


Hırsızlık anı kamerada


İş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi. İlk önce iş yerinin önüne gelerek dükkanı kolaçan eden hırsızlardan biri dükkana giriyor. Hırsız, içeride kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek, tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu ve kasadaki paraları çalarak fırından hızla uzaklaşıyor. - BURSA

Fatih Gürbüz, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 01:09 Kaynak: İHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Alacak verecek kavgası kanlı bitti: 2 yaralı
Kovalamacanın ardından polise yakalanan şahıs: Eşcinselim, kaçırıldım Bakan Koca: İstanbul, Bursa, Kocaeli, İzmir ve Bursa virüste pik yaptı İnternetten oyun konsolu sipariş eden genç, paketten kase çıkınca emniyete giderek şikayetçi oldu Yasağa rağmen sokağa çıkan vatandaştan ilginç savunma: Arkadaşımda kaldım ABD'de 4 kardeş, koronavirüs hastası babalarını 30 saatlik telefon görüşmesiyle ölüme uğurladı Kendi yazdığı şiiri okuyan minik Serra duygulandırdı Sürücüsünün kontağını çevirdiği otomobil, bir anda alev topuna döndü Covid-19 salgını hırsızlık oranını düşürdü, aile içi şiddeti arttırdı Ahırın damını kazıp içeri giren ayı, talihsiz vatandaşın 25 koyununu telef etti POLİSİN OPERASYON YAPTIĞI EVDEKİ HIRSIZLIK ŞÜPHELİSİ İNTİHAR ETTİ Canlı yayın yaparken telefonu düşüren Yıldız Tilbe'nin kişisel eşyaları göründü Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı
Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı Adalar ilçesine 26 Nisan itibariyle 1 ay boyunca giriş-çıkış yasaklandı         
19:46
Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor Roma, Cengiz Ünder'i Everton'a göndermek istiyor         
19:46
İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti İtalya'da bir günde iyileşenlerin sayısı ilk kez yeni vakaların sayısını geçti         
19:32
Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı Normalleşmeye nasıl geçilecek? Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Azap anlattı         
19:27
Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak Prof. Dr. Ercüment Ovalı: Ürettiğimiz aşı her şey yolunda giderse Ağustos'ta insanlara dokunacak         
19:03
İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti İrlanda ekibi Drogheda United, Türkiye'ye koronavirüs yardımı için Osmanlı'yı hatırlatarak teşekkür etti         
18:48
Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı Hindistan'da 6 yaşındaki kıza cinsel istismarda bulunan saldırgan, tanınmamak için çocuğun gözlerini yaraladı         
18:45
E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı E-ticaret devi Amazon'a aşırı fiyat artışı yaptığı gerekçesiyle dava açıldı         
18:35
ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı ABD ekibi DC United, Mesut Özil'i transfer listesine aldı         
18:33
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk: Temmuz ya da Ağustos'ta telafi eğitimi düşünmüyoruz         
18:29
CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil CNN International, Cerrahpaşa Hastanesi'ne girdi, hayran kaldı: Burası ABD ve Avrupa gibi değil         
18:14
Ercüment Ovalı, Ercüment Ovalı, "Sosyal medyada şov yapıyor" eleştirilerine yanıt verdi         
18:13
Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir Koronavirüs sonrası online alışveriş arttı! E-ticarette 5 yıl sonrasının hedefleri 2021'de yakalanabilir         
18:12
ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı ABD'de yeni konut satışları martta yüzde 15,4 azaldı         
18:02
Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı Afyonlu besiciler Milli Dayanışma Kampanyası'na büyükbaş hayvanlarını bağışladı         
18:01
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'dan gülümseten "Bana yaklaşma" göndermeli 23 Nisan paylaşımı         
17:53
Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti Geçen yıl turizm harcamalarında başı 15,6 milyar lirayla yeme ve içme çekti         
17:51
Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir Dennis Rodman: Kim Jong-un'un hasta olduğu haberleri umarım söylentidir         
17:44
ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde ABD'de imalat sanayi Satınalma Yöneticileri Endeksi, 11 yılın en düşük seviyesinde         
17:40
ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum ABD Başkanı Trump'tan ramazan mesajı: Müslümanlara bereketli ve huzurlu bir ramazan diliyorum         
17:38
UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor UEFA, yerel liglerin Ağustos ayında tamamlanmasını istiyor         
17:15
Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor Korona nedeniyle doktorluğa dönen Güzellik Kraliçesi: Meslektaşlarım sinek gibi yere yapışıyor         
17:12
Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım Akdeniz Otizm Spor Kulübü Derneği Başkanı: 40 gündür evdeyim koronavirüs nasıl bulaştı anlamadım         
17:10
Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı Fahrettin Altun'un evinin fotoğraflanmasında Canan Kaftancı hakkında soruşturma başlatıldı         
17:08
Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı Tarkan, 23 Nisan'da eşi ve kızıyla fotoğraflar paylaştı         
17:05
Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti Son Dakika: ABD ve İngiltere'de 23 Nisan'da koronavirüs nedeniyle 2326 kişi hayatını kaybetti         
17:04
Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu Sağlıkçı anne ve baba, 1 aydır görmedikleri çocuklarına gözyaşlarıyla kavuştu         
16:59
Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı Prof. Dr. Ercüment Ovalı, koronavirüsü etkisiz hale getirdikleri anların görüntüsünü paylaştı         
16:55
Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi Ukrayna Merkez Bankası, koronavirüsün ekonomik etkisini azaltmak için faizi yüzde 8'e indirdi         
16:48
Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı Twitter, sürpriz bir retweet özelliğini test etmeye başladı         
16:34
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.04.2020 20:05:38. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 ayda üçüncü kez soyuldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]