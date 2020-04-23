3 ayda üçüncü kez soyuldu...O anlar kamerada - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 ayda üçüncü kez soyuldu...O anlar kamerada - Son Dakika

3 ayda üçüncü kez soyuldu...O anlar kamerada

6 saat önce

3 ayda üçüncü kez soyuldu.

3 ayda üçüncü kez soyuldu...O anlar kamerada, System.String[]

3 ayda üçüncü kez soyuldu...O anlar kamerada

Bursa'da bu fırına her ay hırsız giriyor

BURSA - Bursa'da daha önce 2 kez sadaka kutusu çalınan fırından bu defa kasadaki paralar ve cep telefonu çalındı. Hırsızlık anı 3 farklı güvenlik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

Olay, çarşamba günü gece 01.00 sularında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Sırameşeler Mahallesi'ndeki bir ekmek fırınının önüne gelen 2 şüpheli, etrafı kolaçan etti. Fırının sakin olduğunu gören şüphelilerden biri dışarıda gözcülük yaparken, diğeri fırına girdi. Fırında çalışanların un yoğurmasından faydalanan hırsız, kasadaki paraları ve işletme sahibi Fatih Gürbüz'e ait olan cep telefonunu alarak fırından kaçtı. Tezgaha geldikten sonra cep telefonunu bulamayan Gürbüz, güvenlik kameralarını incelediğinde, fırına hırsız girdiğini anlayarak, polise haber verdi. İhbar üzerine gelen polis ekipleri, çalışanların ifadesine başvurarak güvenlik kameralarını inceledi. Polis ekipleri, şüphelileri yakalamak için çalışma başlattı.

3 ayda üçüncü kez soyuldu

Bu kez cep telefonu ve paraların çalındığı fırında 3 ayda üçüncü hırsızlık meydana geldi. Daha önce peş peşe 2 farklı sadaka kutusu çalınan fırından bu defa hırsızlar işletme sahibinin cep telefonunu ve kasada bulunan paraları çaldı. Fatih Gürbüz, "Daha önce de iki defa hırsızlık olmuştu, bu üçüncüsü. Telefonla birlikte yüklü bir miktarda paramı çaldılar" dedi.

Hırsızlık anı kamerada

İş yerinde bulunan güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde hırsızlık anı saniye saniye kaydedildi. İlk önce iş yerinin önüne gelerek dükkanı kolaçan eden hırsızlardan biri dükkana giriyor. Hırsız, içeride kimsenin bulunmamasını fırsat bilerek, tezgah üzerinde bulunan cep telefonunu ve kasadaki paraları çalarak fırından hızla uzaklaşıyor.

Polis, Bursa, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 23.04.2020 05:41 Kaynak: İHA

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