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"3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır" - Son Dakika

"3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır"

08.06.2021 10:44

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Tucer, baş ağrısının önemine değinerek, "3 ayda fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır" dedi.

BEYİN ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Tucer, baş ağrısının önemine değinerek, "3 ayda fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır" dedi.

Acıbadem Kayseri Hastanesi'nden Beyin ve Sinir Cerrahisi Uzmanı Doç. Dr. Bülent Tucer, 8 Haziran Dünya Beyin Tümörü farkındalık günü nedeniyle hastalık hakkında açıklamalarda bulundu. Beyin tümörü herkesin başına gelebilecek bir hastalık olduğunu söyleyen Doç. Dr. Bülent Tucer, "Tümör, herhangi bir dokudaki hücrelerimizin kontrolsüz şekilde büyümeleri sonucu ortaya çıkan hastalıktır. Beyin tümörleri sosyal hayat içerisinde farklı evrelerde hepimizin başına gelebilecek veya karşılaşma olasılığı olan bir hastalık grubudur. Hastalık sık olmamakla birlikte beyin tümörleri bazı semptomlar oluşturduğu zaman mutlaka hastaneye başvurmamız gerekir. Tümör, herhangi bir dokudaki hücrelerimizin kontrolsüz şekilde büyümeleri sonucu ortaya çıkan hastalıktır" diye konuştu.

"ŞUUR VE DAVRANIŞ DEĞİŞİKLİKLERİ BEYİN TÜMÖRÜNÜN HABERCİSİDİR"

Doç. Dr. Tucer, hastalığa dikkat edilmesi gerektiğini belirterek, "Beynimiz bizi biz yapan hem içsel hem de dışsal farkındalığı sağlayan organımız olduğundan dolayı, beyin tümörleri diğer tümörlerden farklılık gösterir. Beynimizin her bölgesinin ayrı bir fonksiyonu vardır. Bu bölgede herhangi bir lezyon tümör oluştuğu zaman farklı semptomlara yol açabilir. Kronik baş ağrıları, bulanık görme, çift görme, baş dönmesi, dengesizlik ve uyuşma şikayetleri beyin tümörlerinin habercisidir. Ayrıca 3 ayda fazla baş ağrısı çekenler mutlaka doktora başvurmalıdır. Bu şikayetlerden birinin görülmesi beyin tümörü anlamına gelmez. Bu şikayetlerin bir kaçının ortaya çıkması, şuur ve davranış değişiklikleri de beyin tümörünün habercisidir" ifadelerini kullandı.

BEYİN MR'I TEŞHİS VE TEDAVİDE ÖNEMLİ

Hastalığın belirtisini taşıyan kişilerde Beyin MR'ı çekildiğini ve buna göre tedavi yöntemleri uygulandığı kaydeden Doç. Dr. Tucer, "Tümör iyi veya kötü huylu, büyüklükleri yerleri, farklılık ve önem arz eder. Beyin tümörlerinin bazılarında açık tedavi (cerrahi) radyoterapi, kemoterapi ile tedavi edilebilir. Tümörün cinsine ve büyüklüğüne göre farklı tedavi uygulanabilir. Kusma, çift görme, baş ağrısı gibi belirtiler taşıyan kişilerde beyin MR'ı çekilmesi gerekir.  MR'ın herhangi bir lezyonu atlama ihtimali düşüktür. Bu tetkik yapılıp tespit olacak olursa bununla ilgili daha ayrıntılı tedavi yöntemlerine gidilebilir" dedi.


3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır

Beyin Tümörü, Kayseri, Doktora, Tümör, Sağlık, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Sağlık '3 aydan fazla baş ağrısı çekenler, mutlaka doktora başvurmalıdır' - Son Dakika


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