3 Aydır Aranan Cezaevi Firarisi Yakalandı
3 saat önce
Trabzon'da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 3 aydır firari olarak aranan şahıs yakalandı.
Trabzon'da hırsızlık suçundan 18 yıl kesinleşmiş cezası bulunan ve 3 aydır firari olarak aranan şahıs yakalandı.
Trabzon'da hırsızlık suçundan, 18 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve yaklaşık 3 aydır cezaevi firarisi olarak aranan İ.Ö. isimli şahıs Trabzon Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yakalandı. Gözaltına alınan şahsın Asayiş Şube Müdürlüğü'nce işlemlerinin sürdüğü belirtildi. - TRABZON
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Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 01:13 Kaynak: İHA
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