3 aydır kayıp olan köpeğiyle kavuşma anı duygulandırdı - Son Dakika

Zonguldak'ın Devrek ilçesinde 3 ay önce kaybolan köpeğine kavuşan Mahmut Baycan'ın kavuşma anı duygulandırdı.

Edinilen bilgiye göre ilçe yaşayan Mahmut Baycan'ın beslediği köpeği 3 ay önce kayıplara karıştı. Köpeğini her yerde arayan Baycan'ın çabaları boşa çıktı. Dün akşam saatlerinde ilçe merkezinde yürüyüşe çıkan Baycan, tesadüf eseri köpeği ile karşılaştı.

Kavuşma anı ise bir yakını tarafından amatör kameraya saniye saniye kaydedildi. Sahibine kavuşan köpeği ise dakikalarca sahibiyle oyun oynadı. O anlar ise görenleri duygulandırdı. - ZONGULDAK