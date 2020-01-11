3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel 3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2) - Son Dakika

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2)

6 saat önce

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ Uşak'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın ormanlık alana gömülü halde cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi.

3 aydır kayıptı, toprağa gömülü cesedi bulundu (2), System.String[]

ADINA SENET DÜZENLENMİŞ

Uşak'ta, 3 aydır kayıp olan Mustafa Özkaya'nın ormanlık alana gömülü halde cesedinin bulunmasının ardından soruşturmayı derinleştiren polis ekipleri, Özkaya'nın adına senet düzenlendiğini ve senedin işleme konulduğunu belirledi. Ayrıca ekipler, Özkaya'ya ait olduğunu belirledikleri otomobilin de sanayi sitesinde parçalanmak için depoda bekletildiğini tespit etti.

4 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Polis ekiplerince yapılan araştırmanın ardından Gülsüm E., Faruk G., İskender A. ve Serkan F., gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki sorgusunun devam ettiği bildirildi. Özkaya'nın, yumurta üreticiliği yaptığı, eşinden ayrıldığı ve 1 kızının olduğu öğrenildi.

Feyzi DAVULCU/UŞAK,


Mustafa Özkaya, Polis, Uşak, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 09:26 Kaynak: DHA
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