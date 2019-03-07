Son Dakika Haberleri: 3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı

1 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi.

3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Tutuklandı, System.String[]
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı tutuklanarak cezaevine gönderildi. Kırıkkale İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, il genelinde uyuşturucu madde ticareti yapan şahıslara yönelik yapılan çalışmalarda A.E.G. isimli şahsın uyuşturucu madde sattığı yönünde alınan ihbarı değerlendiren polis, 3 ay süren takip sonucu bugün yapılan operasyon sonrasında gözaltına alındı. Narkotik şubeye getirilen A.E.G., yapılan işlemlerin ardından Kırıkkale Adliyesine sevk edilerek 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

(İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 07.03.2019 06:51 Kaynak: İHA

Narkotik, Kırıkkale, Güncel
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