Son Dakika Haberleri: 3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı

1 saat önce

Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

3 Aydır Takip Edilen Uyuşturucu Satıcısı Yakalandı, System.String[]
Kırıkkale'de narkotik polisi tarafından 3 aydır takip edilen uyuşturucu satıcısı suçüstü yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince 3 aylık takibin ardından uyuşturucu ticareti yaptığı tespit edilen M.A. isimli şahıs, suçüstü yakalandı. Gözaltına alınan M.A., Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne getirildi. Yapılan tahkikat sonrasında Kırıkkale Adliyesine sevk edilen M.A., 'uyuşturucu madde ticareti' suçundan çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - KIRIKKALE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 11:37 Kaynak: İHA

Kırıkkale, Narkotik, 3. Sayfa
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