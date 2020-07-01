3 aylık aradan sonra Roma'dan ilk uçak İstanbul Havalimanı'na indi - Son Dakika

Seyahat yasaklarının kısmi olarak kaldırılmasının ardından, Roma Havalimanı'ndan ilk uçak 105 yolcusuyla İstanbul'a hareket etti. Roma'dan kalkan Türk Hava Yolları (THY) ait uçak saat 14.30'da İstanbul Havalimanı'na iniş yaptı. 3 aylık aranın ardından Roma seferiyle İstanbul'a gelen yolculardan Salim Buluthan, "Ülkemize nihayet geri dönebildik. İki ay İtalya'da çok sıkıntılı geçti. Alışveriş dışında dışarı çıkmıyorduk. 4 Mayıs'tan itibaren kurallarda bir esneme başladı. 18 Mayıs'tan itibaren bölgesel seyahatler başladı. 10 Haziran'da uçuşlar olacağı söylendi ama iptal edildi. Bugün ilk uçuşla İstanbul'a geldik. Erasmus için orada bulunuyordum" dedi.