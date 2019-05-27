3 aylık bebeği gözleri önünde yanan acılı anne o anları anlattı
2 saat önce
Silivri'de ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla kuvözdeki bebeğini kaybeden acılı anne "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar" dedi.
Silivri
Haber Yayın Tarihi : 27.05.2019 06:05 Kaynak: İHA
'de ambulans içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla kuvözdeki bebeğini kaybeden acılı anne "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar" dedi. İstanbul
'dan Edirne
'ye giden bir ambulans, TEM Otoyolu
Silivri mevkiinde ilerlerken içerisindeki oksijen tüpünün patlamasıyla aniden alev aldı, alevler içinde kalan ambulansın kuvözünde bulunan 3 aylık 'Rojin
' bebek, yanarak hayatını kaybetti. Feci olayda ambulans personeli ve 3 aylık bebeğin annesi Necmiye S. son anda ambulanstan atlayarak kurtuldu. Gözleri önünde 3 aylık bebeğini alevlere teslim eden acılı anne olayın ardından sinir krizleri geçirdi. Fenalaşan anne olay yerine sevk edilen başka bir ambulansa alınarak sakinleştirici iğne yapıldı. Olay yerindeki çalışmaları izleyen acılı anne, "Bir an bir şey oldu alev geldi arkadan. (Sağlık görevlileri) Onlar dışarıdaydı ben de dışarı attım kendimi. Ambulanstan çıktım, onlar da kaçıyordu. İçeri girip bebeğimi kurtaramadılar. Bebeğimin yanında 3 kişi vardı ama (Olay sırasında) yoklardı" dedi.
(İHA)
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