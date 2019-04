3 Aylık Bebeğin Karaciğeri, 6 Aylık Elif'e Nakledildi

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık bebekten alınan karaciğer, 6 aylık Elif Orhan'a nakledildi.

ERZURUM Atatürk Üniversitesi Organ Nakli Merkezi'nde, beyin ölümü gerçekleşen 3 aylık bebekten alınan karaciğer, 6 aylık Elif Orhan'a nakledildi. Yaklaşık 4 saat süren ameliyatın ardından bir hafta yoğun bakım ünitesinde tutulan minik Elif bebeği ziyaret eden Rektör Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztür ve ekibinin başarılı bir operasyon gerçekleştirdiğini söyledi.



Ağrı'nın Hamur ilçesinde yaşayan Kıymet ve Ahmet Orhan çiftinin 8'inci çocuğu Elif, doğum sonrasında sarılık oldu. Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümü'ne sevkedilen Elif'in doğuştan safra kanalı olmadığı ortaya çıktı. Bunun üzerine Doç. Dr. Ali İşlek, bebeğe karaciğer nakli yapılmasına karar verdi. Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk ile görüştükten sonra da Elif'i karaciğer nakli sırasına yazdırdı.



Tedavi altında tutulan Elif bebeğe beklenen karaciğer, Samsun'dan geldi. Henüz 3 aylıkken beyin ölümü gerçekleşen bebeğin ailesinin bağışladığı organlardan karaciğer, Samsun'dan alınarak, Erzurum'a getirildi ve Elif'e nakledildi. Prof. Dr. Gürkan Öztürk ve ekibi tarafından yapılan 4 saatlik başarılı bir operasyonla karaciğer nakli gerçekleşen Elif, bir hafta yoğun bakım ünitesinde tutuldu. Her geçen gün sağlığı iyiye giden Elif bebek, normal odaya alındı.



REKTÖR ÇOMAKLI ELİF BEBEĞİ ZİYARET ETTİ



Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı, Elif bebeği ziyaret etti. Beraberinde Organ Nakli Merkezi Müdürü Prof. Dr. Gürkan Öztürk de bulunan Çomaklı, anne Kıymet Orhan'a geçmiş olsun dileklerini iletti. Çevresindeki 15 ile sağlık hizmeti veren hastanede önemli bir naklin yapıldığını belirten Rektör Çomaklı, "Hastanemizde böyle bir çocuğa can vermek, organ nakliyle hayata kuvaşmasını sağlamak çok güzel. Arkadaşları tebrik ediyorum. Biz organ naklini önemsiyoruz. Arkadaşlarımız da her geçen gün sayı ve kaliteyi artırarak organ naklinde yoğun gayret sarfediyorlar" dedi.



Karaciğer nakline karar verilen Elif'e gereken organın Samsun'da bulunduğunu belirten Prof. Dr. Gürkan Özktürk, "Elif bebek organ nakli sırasındaydı. Bu tür durumlarda biz ya anne baba ya da yakınlarından karaciğerin bir kısmını alarak, naklediyorduk. Ancak Samsun'da 3 aylık bebeğin beyin ölümü gerçekleştikten sonra ailesinin bağışta bulunması üzerine karaciğeri, Elif'e naklettik. Yaklaşık dört saat süren ameliyatın ardından bebeği bir hafta süreyle yoğun bakımda kontrol altında tuttuk. Çocuk doktoru arkadaşlarımız başarılı bir iş yaptılar. Bebeği taburcu olacak hale getirdik" diye konuştu.



Doç. Dr. Ali İşlek de yaşamsal fonksiyonları normal sınırda tutulan bebeğin taburcu olacak hale geldiğini söyledi. Elif bebeğinin başından ayrılmayan anne Kıymet Orhan ise Öztürk ve ekibine teşekkür etti.



