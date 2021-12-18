3 aylık bebeğini öldüren baba, cezaevinde ölü bulundu! - Son Dakika

Antalya E Tipi Kapalı ve Açık Ceza İnfaz Kurumu 'nda bulunan Mustafa Gaffar, bu sabah koğuşuna giren görevliler tarafından çarşafla ranzaya asılı halde bulundu. Yapılan incelemede Mustafa Gaffar'ın hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yeri inceleme ekiplerinin yaptığı çalışmanın ardından Mustafa G'nin cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çocuğunun hareketsiz olduğunu fark eden anne durumu akrabalarına ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İlk müdahalesi evde yapılan bebek, hastaneye kaldırıldığı sırada hayatını kaybetti. Beyza Erol, polis merkezine giderek baba Mustafa Gaffar'dan şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Mustafa Gaffar, sevk edildiği mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE OLMUŞTU?

Olaydan sonra Beyza Erol'un annesi Aysun Erol şunları anlatmıştı: "Kızım akşam bize gelmişti. Çocuğun yüzünü morluklar vardı. Kafasında, burnunda ve gözünün altında çizik vardı. Kızıma ne oldu diye sorduğumda Mustafa denilen şahısın şiddet uyguladığını söyledi. Kirasını istemiş. Kızım kirasını kendisi karşılıyordu. Kızımdan evin kira parasını isteyerek telefon almak istemiş. Kızım da vermeyince kızım ve torunumu darp ediyor. Karakola giderek şikayetçi olduk. Çocuğu annesi sabah doktora getirecekti. Rapor almıştık. Kızım sabah beni aradı. Çocuğun hareket etmediğini söyledi."