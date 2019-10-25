Son Dakika Haberleri: 3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor
Son Dakika 3. Sayfa 3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

1 saat önce

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyorBURSA - Bursa'da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü.

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

BURSA - Bursa'da bir anne 3 aylık bebeğini uyutmak isterken kucağından düşürdü. Ağır yaralanan bebek hastanede tedavi altına alındı.

Olay Bursa'nın merkez Yıldırım ilçesinde meydana geldi. Alınan bilgiye göre anne Havva A. 3 aylık bebeğini uyutmak için kucağına aldı. O sırada dengesini kaybeden anne 3 aylık Samet A.'yı düşürdü. Bunun üzerine Havva A. durumu sağlık ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri ağır yaralanan 3 aylık Samet bebeği Bursa Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırdı. Polis ekipleri ise evde inceleme başlatırken anne Havva A.'nın ifadesi alındı.

Öte yandan hastaneye kaldırılan 3 aylık Samet bebeğinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.

3 aylık bebek annesinden kucağından düştü, hastanede ölüm kalım mücadelesi veriyor

Bursa, Anne, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 25.10.2019 11:47 Kaynak: İHA
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