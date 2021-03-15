3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden - Son Dakika

3 aylık bebek, koronavirüsten hayatını kaybetti (2)- Yeniden
15.03.2021 15:39
BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
BOLU'da engelli olarak dünyaya gelen 3 aylık Mustafa Yusuf Altundağ, koronavirüs tedavisi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.
Bolu'da yaklaşık 3 ay önce engelli olarak dünyaya gelen Mustafa Yusuf Altundağ'a, 2 hafta önce koronavirüs teşhisi kondu. Kentin tanınmış iş insanlarından Kenan Altundağ'ın oğlu olan Mustafa Yusuf bebek, durumu ağırlaşınca Ankara'daki özel bir hastaneye kaldırıldı. Mustafa Yusuf bebek, dün, doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı.Mustafa Yusuf Altundağ'ın cenazesi, Gerede ilçesine bağlı Ahmetler köyünde toprağa verildi.
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