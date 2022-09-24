Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi

24.09.2022 19:22
Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi

Şırnak'ta evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi kaldırıldıkları hastanede yaşamını yitirdi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma devam ediyor.

Cizre İlçe Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Sinan Bulduklu ve öğretmen Berna Kargı Bulduklu, 3 ay önce dünya evine girdi.

EVLERİNDE KANLAR İÇİNDE BULUNDULAR

Çiftin, evlerinde gelen silah sesleri üzerine komşular, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Kısa sürede olay yerine gelen ekipler, çifti kanlar içerisinde buldu. Ekipler, yaptıkları ilk müdahalenin ardından çifti Cizre Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Burada yapılan tüm müdahalelere rağmen Bulduklu çifti yaşamını yitirdi.

MEB'TEN BAŞSAĞLIĞI AÇIKLAMASI

Olayla ilgili Şırnak İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Cizre ilçemiz Recep Tayyip Erdoğan Anadolu Lisesi İngilizce Öğretmeni Berna Kargı Bulduklu, vefat etmiştir. Merhumeye Cenab-ı Allah'tan rahmet, kederli ailesine, yakınlarına ve eğitim camiasına başsağlığı diliyoruz."

CENAZELER MEMLEKETLERİNE GÖNDERİLDİ

Polis memuru Sinan Bulduklu'nun cenazesi memleketi Hatay'a, öğretmen Berna Kargı Bulduklu'nun cenazesi ise memleketi Yozgat'a gönderildi.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma sürdürülüyor.

YORUMLAR
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Kaynak: DHA

Milli Eğitim Müdürlüğü, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika

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SON DAKİKA: Evlerinde tabancayla vurulmuş halde bulunan polis memuru ile 3 ay önce evlendiği öğretmen eşi yaşamını yitirdi - Son Dakika
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