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3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı - Son Dakika

3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı

29.01.2022 15:13
3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı

Ankara'da Şevval Abanoz evinin yakınındaki eski hastane binasının 3. katından düşerek hayatını kaybetti. Abanoz'un 3 ay önce evlendiği eşi Samet Abanoz, gözaltına alındı. Hayatını kaybeden genç kızın acılı annesi ise yaptığı açıklamada, "Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Madem çocuğun psikopattı, evlendirmeseydin." dedi. Genç kızın akrabaları ise Şevval ve kocasının sık sık tartışma yaşadığını söyledi.

Polatlı'da 21 Ekim 2021'de Samet Abanoz ile evlenen Şevval Abanoz, iddiaya göre dün gece oturduğu evin yakınındaki kullanılmayan eski devlet hastanesinin 3'üncü kat penceresinden düştü. Bir süre sonra yerdeki kadını görenler, polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. İhbarla gelen sağlık ekibinin yaptığı kontrolde Abanoz'un hayatını kaybettiği belirlendi. Olay yerinde polisin yaptığı incelemenin ardından Abanoz'un cesedi, Ankara Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı.

Polis, genç kadının ölümüyle ilgili soruşturma başlattı. Şevval Abanoz'un eşi Samet Abanoz, soruşturma kapsamında polis merkezine götürüldü. Samet Abanoz'un, ifadesinin alındığı ve işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

3 aylık evli Şevval, atıl binanın 3'üncü katından düşüp öldü

"NİŞANLIYKEN DE KÜFREDİYORDU"

Şevval Abanoz'un annesi Gamze ve babası Uğur Kutlu, Adli Tıp Kurumu önünde gözyaşı döktü. Anne Gamze Kutlu, kızının yeni evlendiği eşini suçlayarak, otopsi raporunu beklediklerini söyledi. Kutlu, "Benim kızım 21 yaşında yeni evliydi. Daha elinin kınası üstündeydi. Ben duvağıyla gelin verdim, buradan kefeniyle mi götüreceğim? Ailesi telefonumu dünden beri açmadı. Kızımın hakkını istiyorum. Adalet istiyorum. Telefonları kapatmak neyin nesi? Çocuğumun hakkını savunacağım. 21 yaşında bakmaya doyamazsınız, gül gibi kızımı verdim. Böyle mi olacaktı? Madem çocuğun psikopattı, evlendirmeseydin. Kadın hakları, insan hakları her yere başvuracağım. Ben bu acıyı nasıl yaşayacağım, nasıl taşıyacağım? Düştüğü yerde can çekişmiş, donarak ölmüş. Ben saçının teline kıyamıyordum, 'ay parçam' diye kayıtlıydı. Ay parçası gibiydi yüzü. Nişanlıyken de küfrediyordu. Bizzat kulağımla duydum. Aralarında tartışma ara sıra oluyordu" dedi.

3 aylık evli Şevval, atıl binanın 3'üncü katından düşüp öldü

"KAYINVALİDESİNE GİTTİK, KAPIYI AÇMADILAR"

Baba Uğur Kutlu ise "Oradan atladı mı, atıldı mı; bilemiyoruz, orası bize karanlık. Eski hastanenin morg tarafından atladığını söylediler. Komşuların beyanını biliyoruz. Kayınvalidesinin evine gittik, kimse açmadı. Komşularına sorduk, 'Onlar gitti' dediler. Vurulma var mı, yok mu onu da bilmiyoruz. Dün için birlikte plan yaptıklarını, yemeğe, sinemaya gideceklerini söylediler. Ziyaretlerine gitmeyi düşündük. Sonra planları olduğunu söyleyince de 'Yeni evliler, rahatsız etmeyelim' dedik. Neticelenene kadar peşini bırakmayacağız" diye konuştu.

"KOCASININ EVDEN ATTIĞINI SÖYLÜYORLAR"

Teyze Derya Abar ise Şevval Abanoz'un evden çıkmadan önce eşiyle tartışma yaşadığını öğrendiklerini söyleyerek, "Eşinin biraz asabi tavırları vardı. Daha sonrasında evden onun attığını söylüyorlar. Kendisi mi atladı, eşi mi attı; hiçbir bilgimiz yok. 1,5 saat kalmış ve soğuktan donmuş. Orada can çekiştiği söyleniyor. O kadar acı" dedi.

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Adli Tıp Kurumu, Polatlı, Ankara, Ekim, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aylık evli Şevval eski hastane binasının 3. katından düşmüş, donarak ölmüştü! Kocası gözaltına alındı - Son Dakika
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