Son Dakika Haberleri: 3 Aylık Hamile Kadın Canına Kıymak İsterken Bayıldı

3 Aylık Hamile Kadın Canına Kıymak İsterken Bayıldı

48 dakika önce

3 aylık hamile kadın canına kıymak isterken bayıldı Bayılan kadını ambulansa yunus ekipleri taşıdıDÜZCE - Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde genç bir kadın inşaat halindeki 5 katlı binanın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi.

3 Aylık Hamile Kadın Canına Kıymak İsterken Bayıldı, System.String[]
3 aylık hamile kadın canına kıymak isterken bayıldı
Bayılan kadını ambulansa yunus ekipleri taşıdı

DÜZCE - Düzce'nin Uzunmustafa Mahallesi'nde genç bir kadın inşaat halindeki 5 katlı binanın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. İkna çabaları sırasında bayılan kadın, Yunus Ekiplerinin kucağında aşağı indirerek ambulansa taşındı.
Olay akşam saatlerinde Uzunmustafa Mahallesi Hastane Caddesi üzerinde meydana geldi. Burcu S. isimli 1 çocuk ve 3 aylık hamile genç kadın iddiaya göre kendisinden boşanmak isteyen eşine kızarak 5 katlı inşaatın 4. katına çıkarak canına kıymak istedi. Etrafta bulunanların haber vermesi ile olay yerine gelen Düzce İl Emniyet Müdürlüğü, Düzce Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ve 112 Acil Sağlık ekipleri genç kadını ikna çalışmalarına başladılar.
İkna çalışmaları sırasında sinir krizi geçiren kadın bir anda bayıldı. Bayılan kadın bir polis memuru kucağında binadan indirip ambulansa konuldu. Kadın Atatürk Devlet Hastanesi Acil Servisi'ne götürülerek tedavi altına alındı. Olayla ilgili olarak inceleme başlatıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:58 Kaynak: İHA

3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Genç Kadın, Sokak Ortasında Erkek Arkadaşından Dayak Yedi! O Anlar Kamerada İkinci Şule Çet Vakası! Genç Mimarın Plazadan Düşmesi Şüphe Uyandırdı

Malezya'da Gaspçı Dehşeti! Kadını Acımasızca Dövüp Çantasını Alıp Kaçtı Özbekistan'daki Kadın Hayranlarıyla Yemek Yiyen Burak Özçivit, 2 Milyon TL Kazandı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 17.2.2019 00:46:08. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Aylık Hamile Kadın Canına Kıymak İsterken Bayıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]