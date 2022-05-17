3 aylık kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Yaşlı annesi göz yaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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3 aylık kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Yaşlı annesi göz yaşlarına hakim olamadı

17.05.2022 21:06

Antalya'da 3 aylık kirasını ödeyemediği gerekçesiyle ev sahibi tarafından sokağa atılan Zübeyde Kısıkkaya, "Sadece üzerimdeki kıyafetlerle sokaktayım. Gidecek, kalacak yerim yok." dedi. Kısıkkaya'nın annesi Meliha Okur ise yaşananların ardından göz yaşlarına boğuldu.

Serik'e bağlı Akçaalan Mahallesi D400 karayolu üzerinde 3 katlı bir apartmanın 2. katında kiracı olan Zübeyde Kısıkkaya, ev sahibi tarafından 3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle icraya verildiğini, bunun sonrasında alınan kararla ev eşyalarına haciz konulduğunu, bugün de evin mühürlendiğini ve kendisi, yaşlı annesi, kızları ve torunuyla evden çıkarıldığını iddia ederek, yardım istedi.

"GİDECEK YERİM YOK, SOKAKTA KALACAĞIM"

İcra takip işlemlerinden haberinin olmadığını anlatan Kısıkkaya, eşinden ayrı ailesiyle yaşadığını, tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıkları olduğunu söyledi. Geçimini evlere temizliğe giderek veya otellerde çalışarak sağladığını kaydeden Zübeyde Kısıkkaya, şu anda gidecek yerleri olmadığı için sokakta kalacaklarını kaydetti.

3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Annesi göz yaşlarına boğuldu

"BENİ İCRAYA VERMİŞ"

Zübeyde Kısıkkaya, "Bu yıl şubat ayı içerisinde kiralık bir ev buldum. Kira sözleşmesini yaptım. Yalnız kira sözleşmesini yaptığım kişi sözleşmenin bir nüshasını bana vermedi. Şubat ayında ben bu eve taşındım. Eve taşındıktan sonra bana kira sözleşmesinin bir suretini vereceğini söyledi, yine vermedi. Şu an beni evimden dışarıya attı. Beni icraya vermiş ama bana bir tebligat gelmedi. Beni kapı dışarı koydular. Eşyalarımı vermediler. Sadece üzerimdeki kıyafetlerle sokaktayım. Gidecek, kalacak yerim yok. Üzerimde param yok ki otelde kalayım. Şu an çok zor durumdayım. Hakkımı aramak istiyorum" dedi.

3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Annesi göz yaşlarına boğuldu

"ASTIM VE BÖBREK YETMEZLİĞİM VAR"

Polisler ve avukatın gelip, "Evi icra yoluyla boşaltacağız, eşyalarınızı evde koyacağız, sizi çıkartacağız" dediklerini anlatan Zübeyde Kısıkkaya, "Yazdılar, çizdiler ama bize bir evrak vermediler. Sebebi kiramı ödememişim. Ama ben kiramı ödediğime dair ev sahibinden imzalı ve ismi yazılı kağıt aldım. 3 aydır bu evde oturuyorum. Şubat, mart, nisan ayları. Mayıs ayı için de daha kira günüm gelmedi. Benimle birlikte yaşlı bir annem var. Biri 4 yaşında iki kızım ve 5,5 aylık torunum var. Ben hastayım. Yüksek tansiyon, astım ve böbrek yetmezliği rahatsızlıklarım var. Şu an işsizim. Otelde çalışmak için bekliyorum. Ev sahibi taşındığımız günden beri bizi çıkartmaya çalışıyor. Arsız, hırsız değiliz. Kötü bir alışkanlığımız yok. Eşyalarımız evde. Kilitlediler. Biz dışarıdayız" diye konuştu.

3 aylık kirasını ödemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Annesi göz yaşlarına boğuldu

"EV BULMAK BU DEVİRDE KOLAY DEĞİL"

Zübeyde Kısıkkaya'nın annesi 58 yaşındaki Meliha Okur da "Ben ev sahibine bir büyük olarak 'Hatamız ne?' dedim. 'Neden böyle yapıyorsunuz, ev bulmak bu devirde kolay değil, çocuğun şu anda işi gücü yok' dedim. 'Çocuklarım yanlış bir şey dedilerse onların adına özür dilerim' dedim. Ama ev sahibi 'ben çık dedim çıkacaksınız' dedi. Ben çocuklarımla bu evde oturuyorum. Arada torunlarım, damadım geliyor. Mecbur bunlar gelecekler. 'Bu eve girip çıkan belli değil' diyerek bana iftira atıyor" dedi.

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Kaynak: DHA

Meliha Okur, Akçaalan, Astım, İcra, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 aylık kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Yaşlı annesi göz yaşlarına hakim olamadı - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aylık kirasını ödeyemediği gerekçesiyle sokağa atıldı! Yaşlı annesi göz yaşlarına hakim olamadı - Son Dakika
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