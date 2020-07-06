3 aylık köpeğini çocuğu gibi bezliyor - Son Dakika

3 aylık köpeğini çocuğu gibi bezliyor

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kaya ailesi 3 aylık Oskar isimli köpeklerine adeta çocukları gibi bakıyor.

ZONGULDAK (İHA) – Zonguldak'ın Alaplı İlçesinde Kaya ailesi 3 aylık Oskar isimli köpeklerine adeta çocukları gibi bakıyor. Kaya ailesi Oskar'ın altını da etrafı kirletmesin diye bezliyor.

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Zonguldak Alaplı Belediyesinde itfaiye eri olan Kunti Kaya ve ailesi, bir süre önce sahiplendiği yavru köpeğe Oskar ismini taktı. Köpeği sütle besleyerek sağlıklı bir şekilde büyümesini sağladı. Evin dışında oynarken de çevreyi kirletmemesi için Oskar isimli Köpeğini altını da çocuk beziyle bağlıyor. Zaman zaman gezmeye çıkarılan Oskar, çocuklarla oynuyorken, bu haliyle çevredekilerin de ilgisini çekiyor.


Aynı zamanda İtfaiye eri olan Kunti Kaya, yaptığı açıklamada, 3 aydır Oskar'a ailesiyle evlerinde baktıklarını söyledi. Havanın güzel olduğu günlerde dışarıya pislemesin diye altının bağlandığını görenlerin şaşırdığını belirten Kaya, "Oskar'ı 3 aylıkken bir arkadaşımdan aldım. Altını da etrafı kirletmesin diye bezliyoruz. Oskar'la çocuk gibi ilgileniyoruz. Çocukların ve bizim evin neşe kaynağı oldu. Onu çok seviyoruz." - ZONGULDAK

Zonguldak, İtfaiye, Alaplı, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 06.07.2020 11:50 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 aylık köpeğini çocuğu gibi bezliyor - Son Dakika
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