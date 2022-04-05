3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! - Son Dakika
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3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü!

05.04.2022 10:24

Geçtiğimiz günlerde Acil Tıp Teknisyeni Büşra Durmaz, Pendik'te boş bir araziye terk edilmiş 3 aylık bebeğe süt annelik yaparak gündem olmuştu. Durmaz'ın 'Nisa Mihriban' ismini verdiği bebek sağlık durumunun kötüye gitmesiyle yoğun bakıma alındı. Bebeğin biyolojik annesi Ebru S.'nin ise bebeği terk ettikten sonra fuhuş yaptığı öne sürüldü. Toplam 60 güvenlik kamerasını inceleyen polis ekipleri, anneyi yakalayarak gözaltına aldı.

İstanbul Sağlık Müdürlüğü İl Ambulans Servisi Başhekimliği Pendik 11 No'lu Acil Yardım İstasyonu'nda Acil Tıp Teknisyeni olarak görev yapan 29 yaşındaki Büşra Durmaz, 29 Mart Salı günü Pendik'te boş araziye bırakılmış bir bebek ihbarına gitti. Durmaz, bulduklarında aç olduğunu fark ettikleri bebeği emzirdi ve 3 aylık bebeğe kendi kızının ikinci adını verdi.

SAĞLIK DURUMU KÖTÜYE GİTTİ

Nisa Mihriban ismi verilen bebek, sağlık kontrollerinin ardından Çocuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'ne götürüldü. Bir süre sonra sağlık durumu kötüye giden Nisa Mihriban bebeğin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alındığı öğrenildi.

Nisa bebeğin annesi gözaltında! Yavrusunu terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddia edildi

60 GÜVENLİK KAMERASI İNCELENDİ

Bebeği bırakan anneyi bulmak için polis ekipleri çalışma başlattı. Çalışmalar kapsamında İstanbul Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü ekiplerince 60 güvenlik kamerası görüntüsü izlendi. Ebru S.'nin Maltepe Huzurevi Metro İstasyonu'ndan metroya binerek Pendik durağında indiği bilgisi edinildi. Polis, şüpheli anne Ebru S.'nin taksiye binerek Kavakpınar Mahallesi'nde bebeği bıraktığını tespit etti. Şüpheli anne Ebru S.'nin bebeğini terk ettikten sonra Tandoğan Caddesi'nde bir otomobile bindiği anlar da güvenlik kamerasına yansıdı.

Nisa bebeğin annesi gözaltına alındı! Yavrusunu terk ettikten sonra fuhuş yaptığı iddia edildi

"SAHİLDE CİNSEL İLİŞKİYE GİRDİK" İDDİASI

Polis plakadan otomobilin Gebze'de olduğunu tespit ederek şoför M.D.'yle iletişime geçti. M.D.'nin ifadesinde eskiden tanıdığı Ebru S. ile Pendik sahilde cinsel ilişkiye girdiğini ve ardından evine bıraktığını söylediği iddia edildi.

KASTEN ÖLDÜRMEYE TEŞEBBÜS SUÇUNDAN GÖZALTINDA

Polis ekipleri, şüpheli Ebru S.'yi dün saat 15.00 sıralarında evinin önünde yakaladı. Savcılık talimatıyla şüpheli Ebru S.'nin "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "terk" suçlarından gözaltına alındığı öğrenildi. Şüpheli Ebru S.'nin emniyetteki işlemleri devam ediyor.

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İstanbul, Pendik, Polis, 112, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! - Son Dakika


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SON DAKİKA: 3 aylık Nisa bebek yoğum bakımda, onu terk eden annesi gözaltında! Fuhuş yaptığı öne sürüldü! - Son Dakika
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