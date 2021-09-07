3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI - Son Dakika

3 AYRI HIRSIZLIK OLAYINA KARIŞAN ŞÜPHELİ TUTUKLANDI

MERSİN'de farklı tarihlerde 3 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı.

MERSİN'de farklı tarihlerde 3 ayrı eve girerek hırsızlık yapan şüpheli yakalandı. Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri, girdiği evlerden 2 tablet, 2 cep telefonu, kol saati ve pırlanta yüzük çalan şüphelinin yakalanması için çalışma başlattı. Civardaki güvenlik kamera görüntülerini inceleyen ekipler, kimliği tespit edilen E.E.'yi gözaltına aldı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen, çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Şüpheliden ele geçirilen eşyalar ise sahiplerine teslim edildi. YÜZÜĞÜ SATMAK İÇİN KUYUMCUYA GİTMİŞ Şüpheli E.E.'nin evden çaldığı pırlanta yüzüğü satmak için kuyumcuya girdiği anlar, güvenlik kameralarına yansıdı.

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