3 Ayrı İnşaattan Çok Sayıda Kollektör ve Banyo Bataryası Çalındı
1 saat önce
3 ayrı inşaattan çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındıTEKİRDAĞ - Tekirdağ'ın Malkara ilçesinde 3 ayrı apartman inşaatından çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındı.
3 ayrı inşaattan çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındı
TEKİRDAĞ - Tekirdağ
'ın Malkara
ilçesinde 3 ayrı apartman inşaatından çok sayıda kollektör ve banyo bataryası çalındı.
Edinilen bilgiye göre, Camiatik Mahallesi Sümbül Sokak'ta inşaat halindeki bir apartmana giren hırsız, 11 daireden 6 takım banyo bataryası ile 22 adet kollektör çaldığı öne sürüldü. Yaklaşık 6 bin liralık maddi zararın meydana geldiği ifade edildi.
Diğer iki ayrı inşaattan da kollektör ve banyo bataryalarının çalındığı öğrenildi.
Şikayet üzerine harekete geçen polis ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye alarak, hırsızların yakalanması için çalışma başlattı.
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Haber Yayın Tarihi : 19.01.2019 01:07 Kaynak: İHA
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