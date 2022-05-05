3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika
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3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti

05.05.2022 10:02

3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin ettiTEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde yakın mevkideki iki sokakta meydana gelen 3 ayrı bölgede çökme tehlike arz ediyor.

3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti

TEKİRDAĞ Tekirdağ'ın Çorlu ilçesine bağlı Cemaliye Mahallesi'nde yakın mevkideki iki sokakta meydana gelen 3 ayrı bölgede çökme tehlike arz ediyor. Mahalle sakinleri, yetkililerin önlem alarak, çöken yolda gerekli çalışmayı yapmasını istedi.

Cemaliye Mahallesi Zafer Sokak ve Sinan Dede Caddesi'nde yolda 3 ayrı noktada çökme meydana geldi. Çöken bölgelerde 1 metrelik çukur oluştu. Sokak sakinleri de, yaşanan sorunu yetkili birimlere bildirmekte ilgisiz kaldığı gözleniyor. Ne sebeple oluştuğu bilinmeyen çukurlar, trafik ve yoldan geçen yayalar için tehlike arz ediyor.

Sinan Dede sakini Niyazi Akgün, yetkililerin çukuru kapatarak, yolda önlem almasını istedi.

3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti
3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti

YORUMLAR
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3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ayrı noktada çöken yollar vatandaşları tedirgin etti - Son Dakika


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