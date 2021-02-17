3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika
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3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi

17.02.2021 14:39

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Şırnak Habur Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Şırnak Habur Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, riskli olarak değerlendirildi. Dedektör köpeklerin otobüsün bagajında bulunan mermer görünümlü plastik kesme tahtalarına tepki vermesi üzerine, ürünler otobüsten indirildi. Açılan iki adet kesme tahtasının içinde 2 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, benzer ürünleri taşıyan bir başka otobüsün de İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu otobüste yapılan aramada da 8 kilo eroin ele geçirildi.

YANGIN TÜPÜNDE UYUŞTURUCUÖte yandan bir başka operasyonda, Habur Gümrük Kapısı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen yabancı plakalı otomobil, riskli olarak değerlendirilerek, arama hangarına alındı. Narkotik dedektör köpekler eşliğinde yapılan aramada aracın ön koltuklarının içinde karton kutularda toz maddelerin saklandığı tespit edildi. Narkotik dedektör köpeğin tepki vermesi üzerine bagajdaki yangın tüpü de kesilerek açıldı. Karton kutuların içindeki toz maddeden alınan numunenin metamfetamin olduğu, yangın tüpündeki toz maddenin ise eroin olduğu belirlendi. Operasyonda toplam 13 kilo metamfetamin ve 2 kilo eroin ele geçirildi. Gerçekleştirilen üç ayrı operasyonda toplam 25 kilo uyuşturucuya el konulurken, 7 kişi  gözaltına alındı.

Kaynak: DHA
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Habur Gümrük Kapısı, Uyuşturucu, İstanbul, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel 3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi - Son Dakika


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