TİCARET Bakanlığı Gümrük Muhafaza ekiplerince, Şırnak Habur Gümrük Kapısı ve İstanbul'da gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 25 kilo uyuşturucu ele geçirildi.

Ticaret Bakanlığı'ndan yapılan yazılı açıklamaya göre; Irak'tan Habur Gümrük Kapısı'na gelen yabancı plakalı otobüs, riskli olarak değerlendirildi. Dedektör köpeklerin otobüsün bagajında bulunan mermer görünümlü plastik kesme tahtalarına tepki vermesi üzerine, ürünler otobüsten indirildi. Açılan iki adet kesme tahtasının içinde 2 kilo 150 gram eroin ele geçirildi. Bu operasyona ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında, benzer ürünleri taşıyan bir başka otobüsün de İstanbul'da olduğu belirlendi. Bu otobüste yapılan aramada da 8 kilo eroin ele geçirildi.