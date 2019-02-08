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3 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi, Yakalandı

1 saat önce

İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Hüseyin Çelik (28), polisin kovalamacasıyla yakalandı.

3 Ayrı Suçtan Aranan Cezaevi Firarisi, Yakalandı, System.String[]
İZMİR'in Bayraklı ilçesinde, 3 ayrı suçtan aranan cezaevi firarisi Hüseyin Çelik (28), polisin kovalamacasıyla yakalandı.  

Saat 23.00 sıralarında bir kişi 155 Polis İmdat ihbar hattını arayarak Yamanlar Mahallesi 7340/1 Sokak'taki kahvehanede büyük bir kavga olduğunu ihbar etti. İhbar üzerine Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, verilen adrese intikal etti. Olaya ilişkin araştırma başlatan ekipler, 'Saddam' lakaplı cezaevi firarisi olduğu öğrenilen Hüseyin Çelik'in kahvehanede daha önceden aralarında husumet bulunan Ömer Ü.ye silah çektiğini ve ekipleri görünce kaçtığı belirledi. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, bölgede arama yaparken şüpheli Hüseyin Çelik'i ara sokakta buldu.  Polisleri gören Çelik ise yaya olarak kaçmaya başladı. İzini kaybettirmeye çalışan Çelik'in yakalanması için ekipler birçok noktayı kapattı. Şüpheli Çelik, yaklaşık yarım saat süren kovalamacanın ardından kıskıvrak yakalandı. Gözaltına alınan Çelik, Alsancak Nevvar Salih İşgören Devlet Hastanesi'nde yapılan sağlık kontrolünün ardından sorgulanmak üzere Bayraklı İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Burada yapılan incelemede, Çelik'in 3 ayrı suçtan kaydı bulunduğu ve cezaevi firarisi olduğu tespit edildi. Emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edilen Çelik tutuklandı. 

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:12 Kaynak: DHA

Bayraklı, İzmir, Hüseyin Çelik, 3. Sayfa
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