Son Dakika Haberleri: 3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa 3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı

3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı

6 saat önce

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan araması bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.

3 ayrı suçtan aranan şahıs kovalamaca ile yakalandı, System.String[]

Gaziantep'te 3 ayrı suçtan araması bulunan bir şahıs, polis ekiplerinin kovalamacasıyla yakalandı.


Gaziantep'in Şehitkamil ilçesi 29 Ekim Mahallesi Şehit Ejder Yılmaz caddesinde devriye gezen Şehitkamil İlçe Emniyet Müdürlüğü Güven Polis Merkezi ekipleri, 3 ayrı farklı suçtan aranma kaydı bulunan M.T. isimli şüpheli görünce durdurmak istedi. Kaçmaya başlayan şahıs, polis ekiplerinin kovalamacası ile yakalandı. Gözaltına alınan şahsın 11 ay kesinleşmiş hapis cezasının olduğu belirlenirken, yapılan üst aramasında ise satışa hazır 3 fişek halinde 12.55 gram esrar maddesi ve 6.570 TL para ele geçirildi.


Gözaltına alınan M.T, hakkında yapılan yasal işlemlerin ardından adli makamlara sevk edildi. - GAZİANTEP

Şehitkamil, Gaziantep, Polis, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 04.11.2019 11:19 Kaynak: İHA
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