3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa 3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı

6 saat önce

Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.

3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı, System.String[]

Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.


Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan aranan H.İ. jandarma tarafından Hacınuhlu Mahallesi Karaekşi yol ayrımında yapılan uygulamada kimlik sorgusu neticesinde yakalandı.


Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN

Jandarma, Mersin, Mut, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:00 Kaynak: İHA

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