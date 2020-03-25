3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı - Son Dakika

3 ayrı suçtan aranan şüpheli tutuklandı
6 saat önce
Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Mersin'in Mut ilçesinde çeşitli suçlardan aranırken yakalanan şüpheli tutuklandı.
Edinilen bilgiye göre, 3 ayrı suçtan aranan H.İ. jandarma tarafından Hacınuhlu Mahallesi Karaekşi yol ayrımında yapılan uygulamada kimlik sorgusu neticesinde yakalandı.
Jandarma karakolunda ifadesi alınan şüpheli çıkarıldığı mahkemece tutuklandı. - MERSİN
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 09:00 Kaynak: İHA
Son Dakika Kübra öğretmeni öldüren eski eşe müebbet hapis cezası verildi Koronavirüs domatesin kilosunu 1 liraya kadar düşürdü Yaşlı adama zorla maske takıp kafasına kolonya döken şüpheli: O benim arkadaşım Van'da iki aile arasında çıkan kavgada 3 kişi öldü, 8 kişi yaralandı