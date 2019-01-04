Son Dakika Haberleri: 3 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Keşan'a Yakalandı

3 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Keşan'a Yakalandı

33 dakika önce

Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı.

3 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Keşan'a Yakalandı, System.String[]
Edirne'nin Keşan ilçesinde 3 ayrı hırsızlık suçundan aranan bir kişi polis tarafından yakalandı.

Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin İspat Camii Mahallesi Kurtuluş Caddesi üzerinde devriye görevini yaptıkları esnada bir iş yerinin önünde şüpheli bir şahıs polisten kaçmaya başladı. Yaşanan kovalamacanın ardından 52 yaşındaki İ.A. yakalandı. Polis tarafından çevrede yapılan araştırmada plakasız bir otomobil bulunması üzerine araştırma genişletildi. Yapılan araştırmada plakasız bir araç bulunurken, aracın aynı gece çalındığı anlaşıldı. Olay yeri inceleme ekipleri tarafından yapılan çalışma neticesinde çalıntı araç, sahibine teslim edilirken, İ.A'nın ifadesi alındı.

İ.A'nın yapılan sorgusunda Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-3591 karar nolu "Bina içinde muhafaza altına alınmış olan eşya hakkında hırsızlık" suçundan 3 yıl 1 ay 15 gün, Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-4093 karar nolu "herkesin görebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 9 yıl, Tekirdağ Asliye Ceza Mahkemesinin İlamat Masası 2018/2-4093 karar nolu "Herkesin görebileceği yerde bırakılmakla birlikte kilitlenmek suretiyle hırsızlık" suçundan 9 yıl olmak üzere toplam 12 yıl 4 ay 15 gün hapis cezasının bulunduğu ve arandığı anlaşıldı.

Keşan Cumhuriyet Başsavcılığına mevcutlu olarak sevk edilen İ.A, savcılıktaki işlemlerinin ardından Edirne kapalı cezaevine konuldu. - EDİRNE

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.01.2019 07:34 Kaynak: İHA

Edirne, Polis, Keşan, 3. Sayfa
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Dini Nikahlı Eşine Kızıp 2 Yaşındaki Kızını Rehin Aldı Kendini Basket Potasına Asan Genci, Polis Son Anda Kurtardı

Vekalet İşlemleri İçin Gittiği Noterde Dayak Yedi Kendini Potaya Asarak İntihar Girişiminde Bulunan Çocuğu, Polis Son Anda Kurtardı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 4.1.2019 20:07:18. #1.53#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 Ayrı Suçtan Aranan Zanlı Keşan'a Yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]