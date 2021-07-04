3 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı - Son Dakika

3 ayrı trafik kazasında 13 kişi yaralandı

KASTAMONU - Kastamonu'da üç ayrı kazada 13 kişi yaralanırken, 7 araçta da maddi hasar oluştu.

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'da Eski Sanayi Sitesi girişinde manevra yaptığı sırada kamyon, yanında seyreden otomobile çarptı. Kazanın ardından kamyon sürücüsü panik yaparak olay yerinden uzaklaştı. Bunun üzerine otomobil sürücüsü, kamyonu takibe aldı. Kuzeykent Mahallesine gelindiği sırada kamyon sürücüsü, önüne çıkan Özel Halk Otobüsüne çarptı, ardından yol kenarında park halinde bulunan 3 ayrı otomobile çarparak hasar almasına yol açtı. Kazanın ardından Özel Halk Otobüsünde bulunan yolculardan Ezgi Ç. (20), Hazal Ö. (19), Betül B. (20), Fatma T. (54), Nurcan Y. (40), Hüseyin Çağlar Y. (10), Muhammed Anas T. (38), Yunus A. (23), Murat Ç. ve sürücü Salih A. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Diğer kazada Küre'nin Ersizlerdere Köyü mevkisinde yaşandı. Sağarak yağış nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkan hafif ticari araç takla attı. Kazada Doğanyurt İl Genel Meclis Üyesi Vefa Yaşar yönetimindeki araçta bulunan yaşlı kadın yaralandı. Yaralanan kadın, ambulans ile Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Son kaza ise Seydiler ilçesinde meydana geldi. Seydiler-Ağlı karayolu üzerinde meydana gelen kazada otomobil sürücüsü 21 yayındaki Ahmet A. ile araçta yolcu olarak bulunan Birsen H. ve Mehmet Can H. yaralandı. Yaralılar, olay yerine çağrılan 112 Acil Sağlık ekiplerince Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.