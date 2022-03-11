3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika
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3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

11.03.2022 18:52
3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

Zonguldak il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, yakalanan uyuşturucu ile diğer suç aletlerine el konuldu.

Zonguldak il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesinde polis tarafından gerçekleştirilen 3 ayrı operasyonda 11 kişi gözaltına alınırken, yakalanan uyuşturucu ile diğer suç aletlerine el konuldu.

Zonguldak İl Emniyet Müdürlüğü il merkezi ve Kdz. Ereğli ilçesi olmak üzere 9 ve 10 Mart tarihlerinde geniş kapsamlı 3 ayrı narkotik operasyon gerçekleştirdi. İl merkezinde yapılan operasyonda Ö.B. isimli şahsa uyuşturucu madde ticareti suçundan, Kdz. Ereğli ilçesinde B.Ö., F.D. ve C.B. isimli şahıslara uyuşturucu madde kullanmak suçundan işlemler yapıldı. Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve Kdz. Ereğli Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerince Kdz. Ereğli ilçesinde A.K., Y.S., A.K., O.D., F.D. U.Ö. ve F.Ö. isimli şahıslara uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapmak suçuna yönelik işlemler yapıldı. Operasyon kapsamında yaklaşık 85 gram uyuşturucu veya uyarıcı madde, uyuşturucu hap, 1 adet uyuşturucu madde kullanma aparatı ve 2 adet bıçak ele geçirildi. Uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma suç şüphesi ile gözaltına alınan Y.S., A.K., O.D. ve F.Ö. isimli şahıslar Kdz. Ereğli Cumhuriyet Başsavcılığına sevk edildi. Şüphelilerin savcılıktaki sorgusu devam ediyor. - ZONGULDAK

3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı
3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı

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Uyuşturucu, Zonguldak, Narkotik, Ereğli, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa 3 ayrı uyuşturucu operasyonunda 11 kişi gözaltına alındı - Son Dakika


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