Son Dakika Haberleri: 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği
Son Dakika Güncel Haber

3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği

1 saat önce

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gönülalan köyünde yaşayan Bulut ailesinin yeni dünyaya gelen üç bacaklı buzağısı, görenleri şaşırttı.

3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği, System.String[]

KARS'ın Arpaçay ilçesine bağlı Gönülalan köyünde yaşayan Bulut ailesinin yeni dünyaya gelen üç bacaklı buzağısı, görenleri şaşırttı. Aile, biberonla beskledikleri buzağıya protez bacak takılmasını istiyor.

Arpaçay ilçesi Gönülalan köyünde çiftçilik yapan Hüsnü Kemal Bulut'a ait ineklerden birisi yaklaşık bir hafta önce 3 bacaklı buzağı dünyaya getirdi. Görenleri şaşkına çeviren buzağının çok yaşamayacağını belirten köylüler, kesilmesini istedi. Köylülere karşı çıkan Bulut ailesi, buzağıya bakmaya karar verdi. Bulut ailesinin işitme engelli oğlu Erman (21), buzağıyla ilgilenmeye başladı. Erman, biberonla beslediği buzağının yanından ayrılmıyor.

Erman Bulut, bebek gibi ilgilendiği buzağıya protez bacak takılmasını istediğini işaret diliyle anlattı. Erman'ın kuzeni Ünal Bulut (24) ise buzağının sağlık durumunun çok iyi olduğunu ifade ederek, "Buzağının üç ayaklı olduğunu görenler 'keselim, bu şekilde yürüyemez' dedi. Amcam ve biz izin vermedik. Kendi elimizle besleyip, büyüteceğiz. Zaten işitme engelli kuzenim buzağıyla ilgileniyor. Buzağı büyünce yürümekte bir zorluk yaşar mı bilmiyoruz. Yetkililerden buzağıya protez bacak takımı konusunda destek istiyoruz" dedi.

- Kars

Arpaçay, Kars, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 30.09.2019 09:47 Kaynak: DHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bu mesleği yapanlar 55 yaşını zor görüyor
3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği Sardinya Adası'ndan kum alanlara 3 bin euroya kadar ceza kesiliyor Suudi Arabistan Kralı'nın koruması defnedildi: Kral cenazeye gitmedi

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2019 11:12:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: 3 bacaklı buzağıya 'protez bacak' isteği
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]