3 Bakan, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde fabirkadaki patlamaya ilişkin bilgiler verdi - Son Dakika

3 Bakan, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde fabirkadaki patlamaya ilişkin bilgiler verdi

3 Bakan, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde fabirkadaki patlamaya ilişkin bilgiler verdiBAKANLAR AÇIKLAMADA BULUNDUİçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın yaşandığı fabrikanın yakınlarında...

3 Bakan, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde fabirkadaki patlamaya ilişkin bilgiler verdi

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BAKANLAR AÇIKLAMADA BULUNDU

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk patlamanın yaşandığı fabrikanın yakınlarında kurulan AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde toplantı yapıp yetkililerden bilgi aldıktan sonra açıklamada bulundu.

Yaşanan patlamada 4 işçinin hayatını kaybettiğini 3 işçinin de kayıp olduğunu ifade eden Süleyman Soylu, 'İlk önce Orman Bakanlığı'nın uçaklarıyla ve itfaiyemizle beraber bir söndürme çalışması yapıldı. Söndürme çalışmasıyla ilgili şunu söyleyebilirim, şu anda söndürme çalışması tamamen sona erdi. Yaklaşık 21 ayrı bina küçüklü büyüklü, bunların da 18'inin soğutma çalışması sona erdi 3 tanesinin soğutma çalışması devam ediyor. Şimdi hem itfaiyeden hem AFAD tim oluşturdu. Bir plan dahilinde hem yangınla hem de patlamayla karşı karşıya kalan binalarda gerek arama tarama, gerekse arama kurtarma çalışmaları gerçekleştirilmeye başlandı. Bizim yaptığımız son tespitte, son değerlendirmede hem orada çalışanlarla girilen son temasta elde ettiğimiz sonuç şu; Toplam 186 kişinin içeride olduğunu söylemiştik. Bu 186 kişiden bizim hastaneye gitmediğini tespit edemediğimiz ve şu ana kadar da ulaşamadığımız kişi sayısı 7. Bunun sabahki açıklamada sayın bakanımız 4 kişinin hayatını kaybettiğini söylemişti. Yani 3 kişinin akıbeti ile ilgili çalışmalarımız devam etmektedir. İki vatandaşımızın kimlik tespitini yapıldı. Böylece 7 kişiden 4'ü vefat, 3'ünün de arama tarama çalışmalarını gerçekleştirmeye çalışıyoruz. Bu yaptığımız tespit listeler üzerinden. Böyle kazalarda bazen fabrikada misafir olarak gelen, dışarıdan gelen ya da listede olmayanlarla ilgili de tespit yapılabilir. Elbette bunların tamamı, arama tarama çalışmaları sonrasında ortaya çıkacaktı. Şu anda bizim elimizdeki toplam rakam 7, 4'ü vefat onları aldık, bir kısmını da adli tıpa ulaştırdık, ikisinin de kimliği belli oldu.ö dedi.

'BU İŞİN ÇÖZÜMÜ BAŞSAVCININ ORTAYA KOYACAĞI ÇALIŞMANIN SONUCUNDA BELLİ OLACAKö

Fabrikada yaşanan patlamanın detaylarının savcılık incelemesinden sonra belli olacağını söyleyen Süleyman Soylu sözlerine şöyle devam etti:

'Patlama alanına gittik, fabrikaların ve üretimin olduğu bir bölüm var, bir de daha ziyade depoların da olduğu bir bölüm var. Bizim gördüğümüz ağır patlamanın olduğu bölüm depoların olduğu bölümdü. Tabii itfaiye gerekli çalışmaları yapacak daha ziyade bu işin çözümü sayın başsavcının ortaya koyacağı çalışmanın sonucunda belli olacak. Mart ayında burasıyla ilgili bir denetim gerçekleştirildi. Kendi adına bir prosedürü vardır, bu prosedür aksamaksızın devam ederö

'84 AMBULANS, 2 HELİKOPTER AMBULANS, 16 UMKE TİMİ İLE ÇALIŞTIKö

Patlamanın hemen ardından sağlık çalışanlarının tüm imkanlarıyla olaya müdahale ettiğini ifade eden Sağlık Bakanı Fahrettin Koca şöyle konuştu:

'Bu dönemde özellikle sağlık ekibimiz 84 ambulans, 2 helikopter ambulans ve 16 UMKE timi, AFAD ve 112 Acil ekibimizle birlikte sağlık hizmetini erken dönemde hızla vermeye başladık. Şu ana kadar hastanelerimizde yaralı olarak tedavisine başladığımız toplam 108 kişi oldu. 108 vatandaşımızdan 48 kişiyi taburcu etmiş olduk. Yani şu an 60 kişi hastanelerimizde tedavileri devam ediyor. 4 vatandaşımız maalesef hayatını kaybetti, 3 vatandaşımız ile ilgili durum tespiti ve arama çalışmaları devam ediyorö

'186 ÇALIŞANIMIZIN AİLELERİNE TEKER TEKER ULAŞIYORUZö

Patlama sırasında fabrika içerisinde bulunan 186 işçinin aileleriyle temas halinde olduklarını belirten Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, 'Bizdeki SGK kayıtlarına göre 186 çalışanımız bulunuyor. Biz de 186 çalışanımızın ailelerine teker teker ulaşmaya başladık. Onun dışında belirttikleri gibi, ziyaretçiler olabilir dolayısıyla rakamlar değişebilir. O ziyaretçilerin de tespitlerini yapmaya çalışıyoruz bakanlarımızla beraber. Allah vefat eden tüm kardeşlerimize rahmet eylesin, yaralılarımıza da acil şifalar diliyorum.ö diye konuştu.

Fabrika sahasını ve patlamanın yaşandığı yerde incelemelerini tamamlayan 3 bakan daha sonra Sakarya Hendek Devlet Hastanesi'ne giderek yaralılar hakkında bilgi aldı.

Süleyman Soylu, AFAD, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 03.07.2020 20:59 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel 3 Bakan, AFAD Acil Durum Koordinasyon Merkezi'nde fabirkadaki patlamaya ilişkin bilgiler verdi - Son Dakika

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