3 Bakan Kayseri'ye geldi - Son Dakika

3 Bakan Kayseri'ye geldi

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'ye geldi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Kayseri'ye geldi.

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Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu bir dizi ziyaret ve incelemelerde bulunmak üzere Kayseri'ye geldi.


Bakanları, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Vali Şehmus Günaydın, Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve protokol üyeleri karşıladı. - KAYSERİ

Mustafa Varank, Hulusi Akar, Kayseri, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 25.06.2020 11:27 Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel 3 Bakan Kayseri'ye geldi - Son Dakika

Son Dakika

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