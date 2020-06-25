3 bakandan ASPİLSAN ziyareti - Son Dakika

MİLLİ Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu ile Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kayseri'de Askeri Pil Sanayi (ASPİLSAN) Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasını ziyaret etti.

Milli Savunma Bakanı Akar, beraberindeki Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler, Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ümit Dündar, Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz, Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Adnan Özbal, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve Milli Savunma Bakan Yardımcısı Muhsin Dere ile Kayseri'ye geldi. Bakanlar ve komutanların ilk durağı, 12'nci Hava Ulaştırma Ana Üs Komutanlığı oldu.3 bakan ve beraberindeki heyet, daha sonra ASPİLSAN Enerji Sanayi ve Ticaret A.Ş. fabrikasını ziyaret etti. Ziyarette ASPİLSAN Enerji Genel Müdürü Ferhat Özsoy, fabrikada yapılan çalışmaları slayt gösterisi ile anlattı. Özsoy, lityum-iyon pil üretim ve yatırım çalışmalarıyla ilgili bilgiler paylaştı. Buradaki programın ardından fabrikadan ayrılan 3 bakanın kentteki ziyaretleri sürüyor.