3 bankadan daha depremzedeye erteleme
11 dakika önce
Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara finansal destekler sunan bankalara yenileri eklendi.
Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara finansal destekler sunan bankalara yenileri eklendi. Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de depremden etkilenen müşterilerinin ödemelerini 3 ay erteledi.
Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:13
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