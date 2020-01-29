3 bankadan daha depremzedeye erteleme - Son Dakika
Son Dakika Ekonomi 3 bankadan daha depremzedeye erteleme - Son Dakika Ekonomi

3 bankadan daha depremzedeye erteleme

11 dakika önce

Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara finansal destekler sunan bankalara yenileri eklendi.

3 bankadan daha depremzedeye erteleme, System.String[]

Elazığ depreminden etkilenen vatandaşlara finansal destekler sunan bankalara yenileri eklendi. Denizbank, Şekerbank ve Kuveyt Türk de depremden etkilenen müşterilerinin ödemelerini 3 ay erteledi.

Şekerbank, Denizbank, Elazığ, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: Dunya.com

Haber Yayın Tarihi: 29.01.2020 12:13 
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Yıldız Teknik Üniversitesi'nden, Bedri Gencer'in depremle ilgili paylaşımlarına tepki geldi
AFAD Elazığ depremi sonrası yapılan toplam bağışı açıkladı Deprem dayanıklılık testi yaptıranların sayısı artıyor Son Dakika: Elazığ'da okullar 10 Şubat'ta açılacak

Son Dakika Haberleri

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 29.01.2020 12:25:30. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: 3 bankadan daha depremzedeye erteleme - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]