3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda bronz madalya
1 saat önce
Portekiz'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Lütfi Çenet, bronz madalyanın sahibi oldu.
Portekiz Haber Yayın Tarihi : 10.07.2019 12:49 Kaynak: AA
'de düzenlenen 3 Bant Bilardo Dünya Kupası'nda milli sporcu Lütfi Çenet, bronz madalyanın sahibi oldu. Türkiye
Bilardo Federasyonundan yapılan açıklamaya göre Lütfi Çenet, Porto
kentinde gerçekleştirilen organizasyonun yarı finalinde Hollandalı rakibi Dick Jaspers'a normal süresi 40-40 biten maçta penaltıyla kaybederek Dünya Kupası'nı üçüncü tamamladı.
Milli sporcu, bu derecesiyle dünya sıralamasında 23. basamağa yükseldi.
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