3 bant şampiyonasında Emrullah Başeğmez üçüncü oldu

Düzceli bilardo sporcusu Emrullah Başeğmez 3 Bant Bilardo VIP Cup Turnuvasında üçüncü oldu.

İstanbul'un Pendik ilçesinde düzenlenen ve elit bilardocuların mücadele ettiği 3 Bant Bilardo VIP Cup Turnuvasında Düzceli bilardocusu Emrullah Başeğmez üçüncü oldu.

13-18 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenen ve 144 başarılı bilardocunun katıldığı turnuvada Emrullah Başeğmez üçüncü olarak ilimizi başarı ile temsil etti.

Ayrıca Emrullah Başeğmez, turnuvanın 15 sayılık en yüksek serisinin sahibi oldu. - DÜZCE