"3 Basses Konseri", 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak - Son Dakika
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"3 Basses Konseri", 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak

02.04.2022 19:18
"3 Basses Konseri", 7 Nisan'da sanatseverlerle buluşacak

İstanbul Operası sanatçısı Zafer Erdaş, Ankara Operası sanatçısı Tuncay Kurtoğlu ve İzmir Operası sanatçısı Teyfik Rodos'dan oluşan bas sesler, sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Operası sanatçısı Zafer Erdaş, Ankara Operası sanatçısı Tuncay Kurtoğlu ve İzmir Operası sanatçısı Teyfik Rodos'dan oluşan bas sesler, sanatseverlerle buluşacak.

İstanbul Devlet Opera ve Balesi'nden yapılan açıklamaya göre, "3 Basses Konseri", 7 Nisan saat 20.00'de Kadıköy Belediyesi Süreyya Opera Sahnesi'nde gerçekleştirilecek.

Programda Wolfgang Amadeus Mozart'ın "Figaro'nun Düğünü", "Saraydan Kız Kaçırma", "Don Giovanni", Gioacchino Rossini'nin "Sevil Berberi", Franz Lehar'ın "Şen Dul" operalarından bas karakterlerin aryaları yorumlanacak.

Zafer Erdaş, Tuncay Kurtoğlu ve Teyfik Rodos'a konuk solist olarak Aylin Ateş katılacak. Sanatçılara piyanoda ise Diego Moccia eşlik edecek.

Konserin ışık tasarımını ise Taner Aydın hazırlıyor.

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İstanbul, Ankara, Rodos, Nisan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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