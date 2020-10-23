3 baz istasyonunun klimalarını çaldılar - Son Dakika

BURSA'nın İnegöl ilçesindeki 3 GSM şirketine ait baz istasyonlarının kliması çalındı. Olay yerinde inceleme yapan ekipler, şüphelileri araştırıyor.

Olay, gece saatlerinde İnegöl ilçesi, Süleymaniye Mahallesi'nde bulunan 3 GSM şirketine ait baz istasyonlarında meydana geldi. Kimliği henüz tespit edilemeyen şüpheliler, baz istasyonlarına girerek, 30 bin lira değerindeki 3 klimayı çalarak kayıplara karıştı. Sabah saatlerinde arıza veren istasyona gelen ekipler durumu fark ederek, konuyu polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine bölgeye gelen polis, inceleme yaparak şüphelilerin yakalanması için geniş çaplı soruşturma başlattı.