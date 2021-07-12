3. bebeğine hamile olan Bergüzar Korel, eşi Halit Ergenç ile mutluluk pozu verdi

Şimdilerde 3. kez hamile olmanın mutluluğunu yaşayan Bergüzar Korel, ailesi ve yakın arkadaşlarıyla tatil yapıyor. Bikinili pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşan oyuncu, eşi ile bir pozunu da takipçilerinin beğenisine sundu.

"LEYLA İLE SABAH KAHVESİ"

Intagram'da 1,9 milyon takipçisi bulunan Bergüzar Korel ve eşi Halit Ergenç, birlikte tatil yaptıkları ünlü sunucu Esra Erol'a poz verdi. Eşinin kendisine sarıldığı bir fotoğrafı yayınlayarak "Leyla ile sabah kahvesi" notunu yazdı.